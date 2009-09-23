Семь новых IT-должностей появится в Беларуси

Ввести в классификатор новые должности предложили специалисты ПВТ, чтобы исключить применение должности инженера-программиста для всех специалистов, занятых в IT-индустрии.

«Сейчас в большинстве компаний инженером-программистом называют всех работников, хоть как-нибудь связанных с информационными технологиями, бывает даже, что секретарь занимает эту должность. Мы выработали специальные требования для 7 новых должностей, которые решат эту проблему», - рассказал заместитель директора администрации ПВТ Александр Мартинкевич.

Также замдиректора ПВТ считает, что в белорусских вузах назрела необходимость пересмотреть некоторые учебные планы и программы. «Некоторых необходимых белорусскому рынку должностей или специальностей вообще нет в реестре вузов», - пояснил он.

Предложения уже отправлены на согласование в Министерство труда и социальной защиты Беларуси, сообщает БЕЛТА.