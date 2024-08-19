Сельскохозяйственные ярмарки откроются в Минске 14 сентября

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки начнутся в столице 14 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А большой «Мінскі кірмаш», приуроченный к открытию сезона, запланирован на 21 сентября на площадке у Дворца спорта. Торговые точки организуют в каждом районе столицы и на центральной площадке у «Чижовка-Арены». Цены на таких ярмарках, как правило, ниже, чем на стационарных рынках или в магазинах.

Кроме того, с 16 сентября по 17 ноября будут работать ежедневные площадки по реализации сельскохозяйственной продукции физлицами, крестьянскими и фермерскими хозяйствами.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В городе Минске будут работать ежедневные площадки по реализации сельскохозяйственной продукции физическими лицами и крестьянскими фермерскими хозяйствами, произведенными и выращенными на подсобных участках. Перечень площадок будет размещен на этой неделе на сайтах администраций, на сайте Мингорисполкома. Для того чтобы получить разрешение, любое физическое лицо, которое имеет приусадебный участок и получило справку в местном исполнительном органе о том, что участок есть и на нем выращена продукция плодоовощная, приезжает с этой справочкой в администрацию района, на территории которой он решил осуществить торговлю. И он получает разрешение на торговлю.