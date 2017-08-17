«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске

Новости Беларуси. Еще несколько месяцев назад здесь, на Свислочи был маленький узкий временный деревянный мост. Сейчас здесь можно свободно гулять пешком и даже несколько велосипедов разъедутся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Якубовский, начальник участка ГП «ССУ-4» УДМСиБ Мингорисполкома»:

Осталось по объекту выполнить озеленение территории, установить урны, скамейки, покрытие верхнего слоя велодорожки от моста до ДК «Лошицкий», перила, поручни на лестницах и подборы на стенах.