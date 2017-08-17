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«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске

17 августа 2017 07:44
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Новости Беларуси. Еще несколько месяцев назад здесь, на Свислочи был маленький узкий временный деревянный мост. Сейчас здесь можно свободно гулять пешком и даже несколько велосипедов разъедутся, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске-1

Андрей Якубовский, начальник участка ГП «ССУ-4» УДМСиБ Мингорисполкома»:
Осталось по объекту выполнить озеленение территории, установить урны, скамейки, покрытие верхнего слоя велодорожки от моста до ДК «Лошицкий», перила, поручни на лестницах и подборы на стенах.

«Сейчас до Серебрянки можно добраться прямиком»: обновили мост через Свислочь в Минске-3

Анастасия Астапчик:
Просто отлично, я живу здесь очень давно. Работала в Серебрянке, видела, как она строилась. Сейчас очень удобно: до Серебрянки можно добраться до ней прямиком.

# общество # План застройки Минска и Минской области # Фотофакт

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