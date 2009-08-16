Сегодня пройдет первый кастинг на звание «Мисс Минск»

Имя самой красивой минчанки станет известно в преддверии Дня города.

Конкурс красоты «Мисс Минск» состоится 10 сентября. Ну, а с сегодняшнего дня участие в кастинге сможет принять любая девушка. Требования к претенденткам не такие строгие, как на других конкурсах. А основной изюминкой красавиц, по мнению организаторов, должны стать их таланты. Это позволит сделать конкурс более интересным и ярким.

Первый кастинг в Национальной школе красоты пройдёт уже сегодня. Претенденток на звание «Мисс Минск» отберёт жюри, в составе которого - не только профессионалы модельного бизнеса Беларуси, но и известные люди столицы,а также и руководство телеканала СТВ. А журналисты канала представят зрителям дневники кастингов, в которых расскажут об их закулисной стороне. Телеверсия финала конкурса — на канале СТВ 12 сентября.