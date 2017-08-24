Сегодня нет равнодушных людей: во Фрунзенском районе поздравили первоклашек из многодетных семей

Людмила Кубракова, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Ассоциации многодетных родителей Фрунзенского района:

Я сегодня благодарна жителям Фрунзенского района, которые посещают супермаркеты, в которых стоят наши представители. Я вам хочу сказать, что сегодня нет равнодушных людей, которые бы не прошли мимо и не оказали какую-то помощь, будь то тетрадка, ручка – у кого есть какие возможности.