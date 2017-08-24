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Сегодня нет равнодушных людей: во Фрунзенском районе поздравили первоклашек из многодетных семей

24 августа 2017 19:23
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Новости Беларуси. Накануне первого сентября в столице проходят благотворительные акции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

24 августа во Фрунзенском районе поздравляли многодетные семьи, в которых дети пойдут в первый класс.

Для ребят накрыли сладкий стол и организовали концерт. Каждый ребенок получил подарок и канцелярские принадлежности.

Сегодня нет равнодушных людей: во Фрунзенском районе поздравили первоклашек из многодетных семей-1

Людмила Кубракова, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Ассоциации многодетных родителей Фрунзенского района:
Я сегодня благодарна жителям Фрунзенского района, которые посещают супермаркеты, в которых стоят наши представители. Я вам хочу сказать, что сегодня нет равнодушных людей, которые бы не прошли мимо и не оказали какую-то помощь, будь то тетрадка, ручка – у кого есть какие возможности.

Сегодня нет равнодушных людей: во Фрунзенском районе поздравили первоклашек из многодетных семей-4

Владимир Юрченко:
Мои старшие брат и сестра мне много рассказывали про школу. Я 1 сентября пойду учиться. Я очень готов и купил костюм, пенал и тетрадь.

Во Фрунзенском районе живет более 4000 многодетных семей. На празднике сегодня побывали более 50 детей.

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Людмила Кубракова # Владимир Юрченко

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