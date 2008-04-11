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Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля 2008 08:13
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Он отмечается 11 апреля по решению ООН в память о событиях 1945 года, когда узники Бухенвальда захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

В нацистских застенках побывали  сотни тысяч белорусов. И сегодня в республике  живут более 52 тысяч бывших узников фашистских концлагерей.  Большинство из них были угнаны на принудительные работы или попали в концлагеря детьми или подростками.

По традиции 11 апреля очевидцы тех событий приходят к памятникам второй мировой, чтобы возложить цветы к могилам павших. Митинги-реквиемы пройдут во всех регионах. В Минске возложение - на площади Победы. 
 

# Фашизм

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