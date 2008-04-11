Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Он отмечается 11 апреля по решению ООН в память о событиях 1945 года, когда узники Бухенвальда захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.

В нацистских застенках побывали сотни тысяч белорусов. И сегодня в республике живут более 52 тысяч бывших узников фашистских концлагерей. Большинство из них были угнаны на принудительные работы или попали в концлагеря детьми или подростками.

По традиции 11 апреля очевидцы тех событий приходят к памятникам второй мировой, чтобы возложить цветы к могилам павших. Митинги-реквиемы пройдут во всех регионах. В Минске возложение - на площади Победы.

