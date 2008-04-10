От каждого - по способностям, каждому - по труду

Впервые на законодательном уровне депутаты закрепили права инвалидов на реабилитацию и трудоустройство.

Сегодня в Беларуси - более 500 тысяч людей с ограниченными возможностями, теперь при трудоустройстве часть их заработной платы работодателям возместит фонд социальной защиты. Будут дополнительно созданы и специальные рабочие места.

За защиту прав инвалидов ратовали сегодня и парламентарии. Докладчика - министра труда и социальной защиты - по готовящемуся проекту закона депутаты спрашивали долго и с пристрастием: не мудрено, <социалка> вызывает наибольший интерес у избирателей. Владимир Потупчик отвечал по существу, свободно апеллируя цифрами, хотя как потом признался - чувуствовал себя как на экзамене.

После вступления в силу новой редакции закона найти работу людям с ограниченными возможностями будет проще. Благородные начинания нанимателя материально поддержит фонд социальной защиты, возместив ему часть расходов на зарплату инвалида.

