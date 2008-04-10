Прямой эфир

О перспективах развития Президентской библиотеки доложено сегодня Главе государства

10 апреля 2008 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко осмотрел помещения, в которых разместится библиотека такого уровня.

Сейчас она разбросана по 5 разным зданиям Минска. Глава государства поручил свести все части библиотеки воедино. Она займет несколько этажей здания по улице Кирова, 43.

Президентская библиотека - преемница Правительственной, созданной ещё в 1933 году. Переименована она 14 лет назад. Сегодня ее фондами, а это около 1 миллиона экземпляров, пользуются  специалисты различных госорганов. Персонал библиотеки невелик - около 100 человек, которые обслуживают десятки тысяч посетителей в год.

Александр Лукашенко сегодня также интересовался модернизацией территории, прилегающей к зданию резиденции Президента. В частности, речь шла о перспективах развития  гостиницы "Октябрьская".

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 апреля 2008 18:40

70 лет на информационном поле Беларуси

10 апреля 2008 18:39

Премия за лучший пиар

10 апреля 2008 14:02

В помощь семьям с тройнями