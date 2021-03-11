Как справиться с большим объёмом отходов? На этом предприятии из них делают топливо

Новости Беларуси. В чем суть депозитно-залоговой системы обращения тары и нужна ли она большому городу? Как снизить количество выбросов парниковых газов и почему этим вопросом озадачены ученые по всему миру? Об этом и многом другом говорим с нашими гостями. В студии « Большого города » эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.

Илона Волынец, ведущая: Хотелось бы немножко поговорить про деятельность вашего предприятия. Я знаю, что на протяжении нескольких лет вы продвигаете проект по увеличению применения коммунальных отходов как альтернативного топлива. Можете ли вы привести конкретные примеры, более подробно рассказать?

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:

Как и основное научное сообщество, мы придерживаемся мнения, что не нужно создавать новых условий, нужно решать проблему, которая есть сегодня. Мы уже говорили об этом: проблема – это достаточно большой объем отходов, который размещается на объектах захоронения. Основной способ их использования и использования потерь, от них мы никуда не денемся, – это создание RDF-топлива, которое получается из калорийной фракции отходов. Отходы имеют определенный калораж, и при их термической обработке можно получать полезную энергию, которую в дальнейшем можно использовать в различных хозяйственных целях.