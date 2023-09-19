«Самый высокий балл по университету». В Бресте будут готовить будущих таможенников

Новости Беларуси. В городе над Бугом теперь готовят будущих таможенников. Новая специальность открыта в Брестском техническом университете. Обучаются студенты на экономическом факультете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приемная кампания показала, что специальность востребована. Конкурс был как на бюджет, так и на платное отделение. В числе студентов ребята с высокими проходными баллами, медалисты, выпускники кадетских классов.

Виктория Зазерская, декан экономического факультета Брестского государственного технического университета:

Планировали набрать 25 человек, из них 7 – на бюджет и 18 – на платное. И как оказалось, и среди ребят, и среди организаций эта специальность была востребована, что показала целевая подготовка, четыре места было выделено на целевую подготовку. Состоялся конкурс, и все ребята были приняты. Когда мы провели статистику приемной кампании, оказалось, что самый высокий балл по университету как раз и был у студентки по «таможенному делу» – 393 балла.

Теоретическую подготовку будущие специалисты совместят с практическими занятиями. Познакомятся с процедурами оформления, таможенным контролем, администрированием и управлением.

Сергей Якута, начальник Брестской таможни:

Открытие специальности «Таможенное дело» в нашем Брестском техническом университете будет особенно актуально. Сотрудники таможни будут делиться со студентами своим опытом и знаниями, учить патриотизму и любви к своей Родине. И уже через четыре года мы их будем ждать.