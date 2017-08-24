Самое важное – с каким настроением ты идешь в школу: в Гомеле детям по традиции вручили благотворительные портфели

Новости Беларуси. Родители и сами школьники продолжают готовиться к новому учебному году. 24 августа в Гомеле традиционную акцию с вручением благотворительных портфелей детям превратили в настоящее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме праздничного концерта и выступления клоунов детей ждал настоящий научный эксперимент: артисты показывали фокусы с жидким азотом. Такие яркие впечатления решили подарить воспитанникам детских домов организаторы акции – волонтеры Республиканского союза молодежи.

Вероника Дедкова, учащаяся средней школы № 72 Гомеля:

Я хочу идти в школу, потому что там мои друзья. Я хочу учиться.

Вероника Рожкова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Гомельского областного комитета ОО «БРСМ»:

Самое важное – с каким настроением ты идешь в школу. Я думаю, что сегодня получили заряд позитивных эмоций все те ребята, которые присутствовали на празднике.