Самое важное – с каким настроением ты идешь в школу: в Гомеле детям по традиции вручили благотворительные портфели
Новости Беларуси. Родители и сами школьники продолжают готовиться к новому учебному году. 24 августа в Гомеле традиционную акцию с вручением благотворительных портфелей детям превратили в настоящее шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме праздничного концерта и выступления клоунов детей ждал настоящий научный эксперимент: артисты показывали фокусы с жидким азотом. Такие яркие впечатления решили подарить воспитанникам детских домов организаторы акции – волонтеры Республиканского союза молодежи.
Вероника Дедкова, учащаяся средней школы № 72 Гомеля:
Я хочу идти в школу, потому что там мои друзья. Я хочу учиться.
Вероника Рожкова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Гомельского областного комитета ОО «БРСМ»:
Самое важное – с каким настроением ты идешь в школу. Я думаю, что сегодня получили заряд позитивных эмоций все те ребята, которые присутствовали на празднике.
Олеся Каперзова, мама:
Мы в этом году собираем троих детей .Дочь поступает и двоих школьников. Очень сложно, мы начинаем собираться уже с июня месяца. Но в любом случае спасибо, ребенок отдохнул и ему все понравилось.
Акция «В школу с добрым сердцем» уже не первый год шагает по стране. Сотни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получают такую помощь и поддержку. Не забывают волонтеры многодетные и неполные семьи.