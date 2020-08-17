«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только поступят лекарства.

В 2019 году вакцинацию сделали 40 % населения области – это 570 тысяч человек. В 2020-м количество уменьшать не планируют. Кстати, 13 % жителей региона будут вакцинированы за счет республиканского бюджета. За счет местных средств и денег предприятий вакцину получат 23 % жителей. В Березинском районе препарат опробуют на себе 9 тысяч человек.