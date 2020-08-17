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«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

17 августа 2020 14:31
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Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только поступят лекарства.

В 2019 году вакцинацию сделали 40 % населения области – это 570 тысяч человек. В 2020-м количество уменьшать не планируют. Кстати, 13 % жителей региона будут вакцинированы за счет республиканского бюджета. За счет местных средств и денег предприятий вакцину получат 23 % жителей. В Березинском районе препарат опробуют на себе 9 тысяч человек.

«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач-1

Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Вакцинация против гриппа – это самое дешевое и самое эффективное средство профилактики от этой болезни. Поэтому ежегодно я сам, моя семья, мои близкие, знакомые и коллеги прививаются от гриппа, и никаких жалоб, а только одни положительные эмоции от того, что предупреждена инфекция, нет заболеваний и люди продолжают работать, не отвлекаясь на болезни.

Помимо гриппа существует доказанная эффективность вакцины против острых респираторных инфекций.

«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач-4

Прививки безопасны для детей возрастом от 6 месяцев. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.

# Прививки # общество # Вадим Буйницкий # Фотофакт

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