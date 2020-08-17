«Самое эффективное средство профилактики». Почему важно вакцинироваться против гриппа, рассказывает врач

Новости Беларуси. Медики области готовятся к традиционной вакцинации от гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она начнется в сентябре – как только поступят лекарства.
В 2019 году вакцинацию сделали 40 % населения области – это 570 тысяч человек. В 2020-м количество уменьшать не планируют. Кстати, 13 % жителей региона будут вакцинированы за счет республиканского бюджета. За счет местных средств и денег предприятий вакцину получат 23 % жителей. В Березинском районе препарат опробуют на себе 9 тысяч человек.
Вадим Буйницкий, главный врач Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Вакцинация против гриппа – это самое дешевое и самое эффективное средство профилактики от этой болезни. Поэтому ежегодно я сам, моя семья, мои близкие, знакомые и коллеги прививаются от гриппа, и никаких жалоб, а только одни положительные эмоции от того, что предупреждена инфекция, нет заболеваний и люди продолжают работать, не отвлекаясь на болезни.
Помимо гриппа существует доказанная эффективность вакцины против острых респираторных инфекций.
Прививки безопасны для детей возрастом от 6 месяцев. Эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев.