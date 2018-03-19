С высоты 17 этажа новостройки на Притыцкого падают куски фасада: строители перевязывают аварийные участки ремнями. Поможет ли это?

Новости Беларуси. О строителях-бракоделах и своем путешествии по кабинетам чиновников повествует в программе «Добро пожаловаться» отнюдь не счастливый владелец квартиры в новостройке. Радующий глаз, основательный внешне дом, расположенный в хорошем месте, при детальном изучении оказался апартаментами сомнительного качества, с массой неприятных сюрпризов. Александр Гараревич, минчанин:

«Радость» началась через 2 месяца после заселения. Недостатки «выползали» постепенно. Линолеум положили на пол с ямами. Промерзание окна. Было еще промерзание окна на кухне, но там я его нашел сам, потому что там не было половины блока.

Жить тяжело в этой квартире. В комнате живет мой младший сын – он астматик.





Более четырех лет Александр борется с проблемами, которые продолжают сыпаться на жильцов. Вместе с кусками штукатурки.

Инна Диденко, председатель товарищества собственников:

Жильцы столкнулись с серьезной проблемой, связанной с фасадом здания. С 2011 года приходится постоянно, ежегодно выполнять текущие ремонты, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания. На 4 году жизни дом начал разваливаться.

Злополучные метры в буквальном смысле трещат по швам.



Одни стены промерзают, на других пышным цветом распустилась пугающая плесень. Новостройка на глазах изумленных жильцов стремительно разрушается.

При сильных порывах ветра с высоты 17 этажа откалываются и падают вниз куски штукатурки и газосиликатных блоков. Люди в шоке, строители перевязывают аварийные участки фасада ремнями. Но паутина фасадных проблем растет и ширится. В трещинах гуляет ветер, в сквозные щели уже спокойно проходит рука.

Инна Диденко, председатель товарищества собственников:

ЗАО «Инвест-систем» – ответчик по суду данную проблему разрушающейся конструкции застройщик решает вот таким образом. То есть это якобы временно обеспечит ее сохранность. Но на самом деле, как говорят проектировщики, которые приезжали на наш дом, сказали, что данная конструкция может просто обвалиться в любой момент. И представьте, что эта махина с 17 этажа может упасть вниз! Какие последствия могут быть! При чем, это аварийное состояние ухудшается. Эти трещины увеличиваются.

Растерянные жильцы ходили в гости друг к другу, сравнивая масштабы бедствия и делясь проблемами, отпуская нелестные комментарии в адрес тех, кто изваял сие творение. Посыпались судебные иски. Многочисленные проверки и кропотливая работа судебных экспертов выявили использование некачественных строительных материалов при строительстве. Ниже плинтуса оказалось и качество самих работ. Доказано несоответствие утвержденному проекту.

Дарина Гулюта, юрист:

По данному дому более 100 потребителей обратились с исковыми заявлениями в суд и получили решение в свою пользу. Застройщик должен устранить все выявленные нарушения. В течение 6 месяцев после решения суда застройщик обязан был приступить к реанимации проблемной новостройки. Однако этого не произошло. От комментариев на видеокамеру директор компании отказался, просит вести запись только на диктофон. Открещиваться от проблем не стал, а затянутые сроки объяснил бюрократическими барьерами. Борис Соболев, застройщик:

Да, дом действительно разрушается, никто не отказывается от этого. Но это произошло не из-за того, что мы как бы… Да, есть вопросы к строителям, есть вопросы к проектировщикам. Сегодня мне генподрядчик обещал завести туда людей и начать работы. В среднем срок службы выгнанных квадратов составляет 100 лет. Возведенных на совесть. Новый дом, который находится по адресу Притыцкого, 39, не простоял и десятую часть века и начал разрушаться.