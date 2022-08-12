«С первых минут задают правильные вопросы». В Беларусь прибыли команды на АРМИ-2022

Новости Беларуси. Всего день остается до старта Армейских международных игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три конкурса примет Беларусь. Один из них – «Полярная звезда» – пройдет под Брестом.

В нашу страну уже прибыли команды из Венесуэлы, Ирана, Судана, России и Узбекистана. Все участники получили необходимые для состязаний оружие и имущество, ознакомились с регламентом проведения этапов и прошли жеребьевку конкурса «Полярная звезда». В ближайшее время конкурсанты смогут показать мастерство в штурме здания с заложниками, десантировании на точность приземления и других упражнениях.

Николай Смехович, главный судья конкурса «Полярная звезда»:

Это военнослужащие подразделений специального назначения. Видно, что люди приехали подготовленные. С первых минут прибытия в Республику Беларусь они задают правильные вопросы и готовятся к проведению этапов конкурса.