С 25 августа водители обязаны двигаться с ближним светом фар. Какой штраф грозит нарушителям?

Новости Беларуси. Накануне учебного года Госавтоинспекция проводит акцию «Внимание – дети!». Цель – снизить количество травматизма с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С 25 августа водители должны двигаться в светлое время суток только с включенным ближним светом фар. В противном случае нарушителю грозит штраф до 87 рублей.

Предельное внимание в эти дни будет приковано к участкам дорог вблизи учреждений образования, нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Подарок – дорожные знаки, чтобы вы изучали, а родители в этом помогут.

Александр Алешкевич, начальник ОГАИ Московского РУВД:

Окончание летнего каникулярного периода традиционно характеризуется наличием ряда угроз детской безопасности. Немаловажным фактором является утрата за время школьных каникул навыков правомерного поведения детей в условиях большой интенсивности транспорта. Во время этой акции мы посетим трудовые коллективы, учреждения образования, где совместно с педагогами и родителями обсудим ряд вопросов, касающихся детской дорожной безопасности.

Акция продлится до 5 сентября. 27 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения.

С начала 2021 года в Минске произошло 51 ДТП с участием детей, один погиб и 54 получили травмы.