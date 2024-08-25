Прямой эфир

С 25 августа по 5 сентября водители должны двигаться с ближним светом фар

25 августа 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О приближении нового учебного года напоминает традиционная акция МВД, призванная привлечь внимание к безопасности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 25 августа по 5 сентября водители должны двигаться с ближним светом фар-2

С этого дня, 25 августа, и до 5 сентября в светлое время суток транспортные средства по Беларуси должны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это закреплено правилами дорожного движения. Нарушителям данного пункта ПДД грозит штраф до 3 базовых величин – в денежном выражении это до 120 рублей.

# ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии
25 августа 2024 07:33

Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии

Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов «Беларуськалия» с Днём шахтёра
25 августа 2024 07:31

Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов «Беларуськалия» с Днём шахтёра

Сергей Поляков: рак – это не приговор! Большой разговор с директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии
25 августа 2024 07:30

Сергей Поляков: рак – это не приговор! Большой разговор с директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии