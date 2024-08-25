С 25 августа по 5 сентября водители должны двигаться с ближним светом фар

О приближении нового учебного года напоминает традиционная акция МВД, призванная привлечь внимание к безопасности детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня, 25 августа, и до 5 сентября в светлое время суток транспортные средства по Беларуси должны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это закреплено правилами дорожного движения. Нарушителям данного пункта ПДД грозит штраф до 3 базовых величин – в денежном выражении это до 120 рублей.