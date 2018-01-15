С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси

Новости Беларуси. Ровно 80 лет назад в Беларуси появилось административно-территориальное деление по областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая сессия Верховного Совета СССР приняла постановление, изменяющее Конституцию. До этого в Советских республиках были губернии. Таким образом, начиная с 1938 года у нас существуют: Витебская, Гомельская, Могилевская и Минская области.

15 января по случаю юбилея образования торжества состоятся во всех регионах. Во Дворце Республики соберутся лучшие труженики Минской области. Она самая большая по площади – почти 30 тысяч квадратных километров и на протяжении последних семи лет занимает в стране лидирующее положение по росту валового регионального продукта. Предприятия экспортируют товары более чем в 140 стран.

Здесь добывают калийную соль и производят всемирно известные БелАЗы. Слуцкие пояса и Несвижская резиденция Радзивиллов, природная жемчужина озеро Нарочь – все это Минская область. Численность ее жителей превышает 1 420 000 человек. Ну а те, кто родится в регионе в юбилейный день, также не останутся незамеченными.

Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:

Общественные организации также не стоят в стороне от этого праздника. Например, те, кто родится в областном роддоме 15 января, в день рождения Минской области, от минской организации «Белая Русь» получит подарки: комплекты для новорожденных.