Прямой эфир

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси

15 января 2018 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ровно 80 лет назад в Беларуси появилось административно-территориальное деление по областям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая сессия Верховного Совета СССР приняла постановление, изменяющее Конституцию. До этого в Советских республиках были губернии. Таким образом, начиная с 1938 года у нас существуют:  Витебская, Гомельская, Могилевская и Минская области.

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси-1

15 января по случаю юбилея образования торжества состоятся во всех регионах. Во Дворце Республики соберутся лучшие труженики Минской области. Она  самая большая по площади – почти 30 тысяч квадратных километров и на протяжении последних семи лет занимает в стране лидирующее положение по росту валового регионального продукта. Предприятия экспортируют товары более чем в 140 стран.

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси-4

Здесь добывают калийную соль и производят всемирно известные БелАЗы. Слуцкие пояса и Несвижская резиденция Радзивиллов, природная жемчужина озеро Нарочь – все это Минская область. Численность ее жителей превышает 1 420 000 человек.

Ну а те, кто родится в регионе в юбилейный день, также не останутся незамеченными.

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси-7

Светлана Баранок, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома:
Общественные организации также не стоят в стороне от этого праздника. Например, те, кто родится в областном роддоме 15 января, в день рождения Минской области, от минской организации «Белая Русь» получит подарки: комплекты для новорожденных.

С 1938 года губернии сменились областями. Торжества по случаю 80-летия деления по областям пройдут в Беларуси-10

Что касается юбилейных мероприятий, то они будут сопровождать весь 2018  год. Праздники запланированы во всех районах. Самая яркая программа – в Молодечно. Город считается негласной культурной столицей Минской области.

# общество # Фотофакт # Административно-территориальное деление Беларуси # Светлана Баранок

Другие новости рубрики

Все новости
В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы
15 января 2018 08:36

В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы

Какие газеты читают белорусы? Опрос
15 января 2018 08:26

Какие газеты читают белорусы? Опрос

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»
15 января 2018 08:05

«Добрые истории». Волонтёры могут поиграть с детьми, помочь с уборкой или готовкой: как работает проект «Мамины помощники»