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В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы

15 января 2018 08:36
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Новости Беларуси. Самую морозную ночь пережили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холоднее всего было в Бобруйске до -15. По прогнозам такая погода сохранится и в ближайшие сутки. Она станет настоящим испытанием для многих отраслей. Уже усложнились будни спасателей.

В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы -1

Ледостав и традиционная проблема:

люди проваливаются под тонкую кромку льда.

Уже известно о гибели троих человек. Мороз начинает сковывать реки. Ледоход на Припяти в ночь на 14 января  повредил понтонный мост, который заменял более месяца признанную аварийной стационарную переправу. Сейчас два берега в этом месте соединяют катеры спасателей. На них  перевозят людей.

В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы -4

В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы -6

В районе деревни Снядин на круглосуточный режим работы переведен паром для легковых автомобилей. Проезд большегрузов организован по республиканским дорогам.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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