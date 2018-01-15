В Бобруйске -15°: самую морозную в 2018 году ночь пережили белорусы

Новости Беларуси. Самую морозную ночь пережили белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холоднее всего было в Бобруйске до -15. По прогнозам такая погода сохранится и в ближайшие сутки. Она станет настоящим испытанием для многих отраслей. Уже усложнились будни спасателей.

Ледостав и традиционная проблема: люди проваливаются под тонкую кромку льда. Уже известно о гибели троих человек. Мороз начинает сковывать реки. Ледоход на Припяти в ночь на 14 января повредил понтонный мост, который заменял более месяца признанную аварийной стационарную переправу. Сейчас два берега в этом месте соединяют катеры спасателей. На них перевозят людей.