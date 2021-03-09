С 15 марта Минск начнут приводить в порядок после зимы. В каждом районе обустроят зоны отдыха

Новости Беларуси. С 15 марта в Минске стартует весенняя массовая уборка территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чтобы оперативно привести город в порядок после зимы, к коммунальным службам присоединятся все организации и предприятия. Помочь в благоустройстве призывают и горожан.

Особое внимание не только главным магистралям, но и зеленым зонам и дворам в микрорайонах. Мэр Минска Владимир Кухарев также поручил в каждом районе обустроить зоны отдыха на недостаточно озелененных территориях. А чтобы поощрить такие работы, проведут конкурс на лучшее благоустройство.