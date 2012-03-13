Руководство города встретилось со студентами Минского автомеханического колледжа

Новости Беларуси, Минск. Будущие автослесари пообщались с руководством города. Студенты минского автомеханического колледжа смогли задать все вопросы и провели импровизированную экскурсию.

За годы работы учебное заведение подготовило более 20 тысяч специалистов. Сегодня колледж располагает современным научным и производственным комплексами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Городу нужны именно рабочие кадры, квалифицированные рабочие кадры.

Впечатления такие: ребята очень целеустремленные, видно, что они осознанно пришли в этот колледж. Во всяком случае, мотивация на профессиональное становление и дальнейшее развитие у них есть. И это правильно.