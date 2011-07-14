В Минске подписан меморандум о развитии автоперевозок между Азией, Европой и основными мировыми рынками через Беларусь

Через Беларусь снова пройдет «Великий шелковый путь». Такое мнение озвучил генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта Мартин Марми.

Подписание меморандума позволит белорусским автоперевозчикам значительно увеличить объемы перевозимых грузов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Положения документа предусматривают улучшение качества придорожного сервиса. По мнению зарубежного эксперта, Беларусь имеет огромный потенциал для развития этих направлений.

Мартин Марми, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта:

Сейчас доля перевозимых грузов между Азией и Европой наземным транспортом составляет лишь 1%, воздушным – 40%. У вашей страны есть огромный потенциал, ведь Беларусь – своеобразные ворота для азиатского направления, поэтому моя цель – усилить наше сотрудничество, чтобы позволить белорусским автоперевозчикам в еще больших масштабах перевозить грузы и товары. Мы работаем над возрождением «Великого шелкового пути», который существовал две тысячи лет назад.