Роман Головченко: на местах по-прежнему имеются факты неготовности отдельных агрегатов к посевной

Прирост темпов производства продукции АПК до 6-7 % и экспортная выручка не менее 9 миллиардов долларов. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед белорусскими аграриями в ходе широкомасштабного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На явные нарушения в структуре сева обратил внимание и Президент: некоторые регионы не соблюдают программы, которые для них разработали ученые. Отсюда перекосы в кормовой базе и рекордно низкие урожаи. Ребром стоит и вопрос хранения кормов. В ходе совещания Минсельхозпрод заверил: в ближайшее время специалисты проведут инвентаризацию силосных траншей. Уделят внимание темпам и срокам уборки трав: при благоприятных погодных условиях первый укос в этом году пройдет с 20 мая до 1 июня. Однако прямо сейчас все первостепенные вопросы связаны с посевной. И здесь болевых точек тоже немало.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы сейчас находимся в активной фазе посевной кампании. В целом уровень готовности техники высокий, вместе с тем на местах по-прежнему имеются факты технической неисправности, неготовности отдельных агрегатов.

За последние несколько лет государство выделило на закупку современной техники колоссальную поддержку. И контролю за исполнением задач нужно уделить особое внимание, отметил премьер-министр.