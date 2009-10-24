Родственникам погибших в фашистском плену белорусов посодействуют в получении виз

Германия будет содействовать тому, чтобы родственники погибших в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны белорусских солдат, которые захоронены на немецкой земле, не только узнали о судьбе своих близких, но и побывали на их могилах.

Об этом заявил сегодня на встрече с родными советских военнопленных-уроженцев Минской области посол Германии в Беларуси Гебхардт Вайс.

«Мы хотим помочь таким людям в получении виз в упрощенном порядке. Речь идет не только о внеочередной выдаче им соответствующих документов, но и о возможном предоставлении их на бесплатной основе. Думаю, что в рамках наших нормативов такое возможно», - приводит БЕЛТА слова Вайса.

Также посол добавил, что на визовую поддержку могут рассчитывать родственники, которым переданы копии архивных документов с информацией о дате смерти и местах захоронений их близких.

Установить судьбы военнопленных и найти их родных позволила совместная работа в рамках международного исследовательского проекта: договор между Комитетом госбезопасности Беларуси и объединением «Саксонские мемориалы» об изучении архивных документов периода Второй мировой войны был подписан 29 апреля 2002 года. За это время белорусские исследователи обработали более 20 тыс. архивных документов более чем на 12 тыс. военнопленных.

В 2006 и 2008 годах состоялись встречи с родственниками погибших солдат - уроженцев Могилевской и Витебской областей. Им были выданы копии архивных документов с информацией о дате смерти и местах захоронений их близких (фотографии, отпечатки пальцев, сведения о перемещении пленных по концлагерям на территории Европы). Сейчас аналогичная встреча проведена и с родными уроженцев Минской области. До этого была проделана огромная работа по анализу архивных документов, опросу граждан. Были сформированы списки из 3,5 тыс. фамилий уроженцев Минской области, погибших в немецком плену.

«К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется провести такие встречи с родственниками во всех регионах Беларуси. Проект, который посвящен поиску захоронений военнопленных, продолжается. В нем участвуют архивисты Беларуси, России, Украины, Германии», - сообщил начальник отдела центрального архива КГБ Беларуси Игорь Валаханович.