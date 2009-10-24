Иск на секстиллион долларов

Американец Дальтон Чизколм требует от банка в качестве компенсации за плохое обслуживание 1784 секстиллионов долларов.

По словам старшего лектора в математической школе при университете Лидса Кевина Хьюстона, это больше денег, чем существует в мире. Однако если это все же произойдет, Чизколм станет первым в мире миллиардо-триллионером или секстиллионером.

По информации Русской Службы BBC, в августе этого года Чизколм обратился в федеральный окружной суд Манхэттена с иском против Bank of America в размере 1784 млрд триллионов долларов за плохое обслуживание. Однако американский окружной судья Денни Чин попросил Дальтона Чизколма предоставить дополнительные доказательства в поддержку его иска. Сделать это Чизколм должен был до 23 октября, иначе в иске ему было бы отказано.

Судья Чин в прошлом уже занимался делами с крупными суммами – именно он совсем недавно приговорил американского бизнесмена Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюрьмы за создание финансовой пирамиды, из-за которой тысячи вкладчиков потеряли свыше 50 млрд долларов. Однако пирамида Мэдоффа меркнет по сравнению с той суммой, которую Дальтон Чизколм намерен отсудить у Bank of America.

Cудья Чин назвал сумму иска «непостижимой».