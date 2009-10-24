Ангела Меркель объявила состав нового правительства

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обнародовала состав нового правительства страны. В него вошли представители партий, победивших на парламентских выборах - Христианско-демократический союз, Христианский Социальный союз и Свободная демократическая партия.

Меркель заявила, что новое правительство готово решать проблемы, которые имеются у Германии и кратко описала наиболее важные моменты, которые ему предстоят в ближайшее время - реформу системы здравоохранения, увеличения пособий на детей, уменьшение некоторых налогов и т.д.

Лидеры партий, вошедших в правительство, высоко отозвались о новом кабинете и высказали свое мнение по поводу будущего курса страны. Так, Гвидо Вестервелле, лидер свободных демократов, заявил, что в его понимании очень важно вывести с территории страны все ядерное оружие, даже если это и несколько обострит отношения с союзниками Германии по НАТО и с США.

Официальное соглашение о создании коалиции будет подписано 26 октября.

27 сентября в Германии прошли парламентские выборы. По их результатам Христианско-демократический союз получил 33,8% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 23%. Третьей идет Свободная демократическая партия, у нее 15%, информирует NEWSru.com.