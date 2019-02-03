«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске
Новости Беларуси. 2-3 февраля в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и Scratch-программированию ROBOLAB, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На соревнования собрались около тысячи девочек и мальчиков со всей Беларуси. С подробностями – корреспондент Яна Шипко.
Ни одно человеческое творение так не восхищает и не пугает одновременно. Особенно их обаянию поддаются дети. Роботы становятся всё более продвинутыми и привычными в повседневной жизни.
Уже сегодня они могут заменить домашнего питомца, помощника по хозяйству, рабочего на складе или конвейере и даже хирурга.
Вячеслав Храпов, преподаватель робототехники, организатор турнира:
Роботы вокруг нас. Роботы уже и операции делают, и ездим мы с помощью роботов… Дети интегрируют роботов в свою жизнь и учатся ими управлять.
Около тысячи ребят со всей страны соревнуются в мастерстве – как не просто собрать робота, но и заставить послушно выполнять нужные задачи.
Победа – это очень хорошо, первый чемпионат. Второй год я занимаюсь, мне это нравится.
Мелкая моторика работает, и ум работает.
В самой младшей возрастной группе Леша и Костя первыми справились с заданием. Каких же роботов они мечтают создать в будущем? У каждого из участников свой ответ на этот вопрос.
Майя Шиманович, участник турнира по робототехнике:
Робота, который делает роботов.
Машины умные. Едешь на работу, спишь еще, а машина едет.
Максим Романовский, участник турнира по робототехнике:
Робот, который готовит блины.
Усовершенствованный робот-пылесос, который по стенам, потолку убирает.
У Максима список идей будущих продвинутых машин перешагнул за две тысячи. Со своим напарником они одни из лидеров соревнований. Алексей уже представлял Беларусь на Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде. Так что разработки ребят, вероятно, уже в ближайшем – автоматизированном – будущем блеснут искусственным интеллектом.
Максим Романовский:
С увеличением числа людей необходимо большее количество производственных ресурсов. И уже с этим сложно справляться людям. Поэтому приходят роботы, которые справятся с этим быстрее и способны работать 24/7 в любых условиях.
Если малыши выполняют одинаковое задание по образцу, у ребят постарше едва ли сыщешь двух одинаковых роботов. Есть задача, а как заставить умную машину ее выполнять – простор для творчества.
Максим Павлюченко, главный судья турнира по робототехнике:
Они сами собирают роботов, без инструкций, это полностью их выдумка. Если посмотрите на зачетные попытки, увидите, что роботы все будут разные. То есть каждый придумал своего робота, каждый придумал какое-то свое техническое решение и пишет свою программу – не такую, как у всех. Понятно, что исходя из этого он может выиграть в скорости, он может выиграть во времени или в точности исполнения.
– Очень волновались, переживали. Молодцы! Первый раз у нас такое участие. Это первый наш опыт такой.
– Ребенок заинтересован, ему это интересно, глаза горят, готов собирать ночью даже. Нравится тебе Антошка?
– Да!
Международный образовательный проект «Роболаб» – резидент Парка высоких технологий. Робототехнике и программированию специалисты компании учат не только в своих центрах, но и запускают проекты в общеобразовательных школах в новом формате STEAM. Расшифровать аббревиатуру с английского можно так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество и математика. Эти направления плюс возможность создавать роботов своими руками – такая комбинированная наука не может быть скучной!
Родион Новиков, участник турнира по робототехнике:
Мне очень нравится развивать свой мозг, программировать. В будущем я хочу стать программистом.
Майя Шиманович:
Мне нравится программировать роботов, и поэтому я очень люблю робототехнику.
Яна Шипко, корреспондент:
Ко встрече с высокотехнологичным будущим эти ребята готовы с совсем юных лет. Казалось бы, сейчас они создают роботов, но все настолько увлечены этим процессом и вкладывают в него душу, что такие живые эмоции встречаются далеко не на каждом соревновании.
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