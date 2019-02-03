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«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске

03 февраля 2019 19:14
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Новости Беларуси. 2-3 февраля в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и Scratch-программированию ROBOLAB, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На соревнования собрались около тысячи девочек и мальчиков со всей Беларуси. С подробностями – корреспондент Яна Шипко.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -1

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -3

Ни одно человеческое творение так не восхищает и не пугает одновременно. Особенно их обаянию поддаются дети. Роботы становятся всё более продвинутыми и привычными в повседневной жизни.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -6

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -8

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -10

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -12

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -14

Уже сегодня они могут заменить домашнего питомца, помощника по хозяйству, рабочего на складе или конвейере и даже хирурга.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -17

Вячеслав Храпов, преподаватель робототехники, организатор турнира:
Роботы вокруг нас. Роботы уже и операции делают, и ездим мы с помощью роботов… Дети интегрируют роботов в свою жизнь и учатся ими управлять.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -20

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -22

Около тысячи ребят со всей страны соревнуются в мастерстве – как не просто собрать робота, но и заставить послушно выполнять нужные задачи.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -25

Победа – это очень хорошо, первый чемпионат. Второй год я занимаюсь, мне это нравится.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -28

Мелкая моторика работает, и ум работает.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -31

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -33

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -35

В самой младшей возрастной группе Леша и Костя первыми справились с заданием. Каких же роботов они мечтают создать в будущем? У каждого из участников свой ответ на этот вопрос.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -38

Майя Шиманович, участник турнира по робототехнике:
Робота, который делает роботов.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -41


Машины умные. Едешь на работу, спишь еще, а машина едет.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -43


Максим Романовский, участник турнира по робототехнике:
Робот, который готовит блины.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -45

Усовершенствованный робот-пылесос, который по стенам, потолку убирает.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -48

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -50

У Максима список идей будущих продвинутых машин перешагнул за две тысячи. Со своим напарником они одни из лидеров соревнований. Алексей уже представлял Беларусь на Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде. Так что разработки ребят, вероятно, уже в ближайшем – автоматизированном – будущем блеснут искусственным интеллектом.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -53

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -55

Максим Романовский:
С увеличением числа людей необходимо большее количество производственных ресурсов. И уже с этим сложно справляться людям. Поэтому приходят роботы, которые справятся с этим быстрее и способны работать 24/7 в любых условиях.

Если малыши выполняют одинаковое задание по образцу, у ребят постарше едва ли сыщешь двух одинаковых роботов. Есть задача, а как заставить умную машину ее выполнять – простор для творчества.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -58

Максим Павлюченко, главный судья турнира по робототехнике:
Они сами собирают роботов, без инструкций, это полностью их выдумка. Если посмотрите на зачетные попытки, увидите, что роботы все будут разные. То есть каждый придумал своего робота, каждый придумал какое-то свое техническое решение и пишет свою программу – не такую, как у всех. Понятно, что исходя из этого он может выиграть в скорости, он может выиграть во времени или в точности исполнения.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -61

– Очень волновались, переживали. Молодцы! Первый раз у нас такое участие. Это первый наш опыт такой.
– Ребенок заинтересован, ему это интересно, глаза горят, готов собирать ночью даже. Нравится тебе Антошка?
– Да!

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -64

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -66

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -68

Международный образовательный проект «Роболаб» – резидент Парка высоких технологий. Робототехнике и программированию специалисты компании учат не только в своих центрах, но и запускают проекты в общеобразовательных школах в новом формате STEAM. Расшифровать аббревиатуру с английского можно так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество и математика. Эти направления плюс возможность создавать роботов своими руками – такая комбинированная наука не может быть скучной!

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -71

Родион Новиков, участник турнира по робототехнике:
Мне очень нравится развивать свой мозг, программировать. В будущем я хочу стать программистом.

Майя Шиманович:
Мне нравится программировать роботов, и поэтому я очень люблю робототехнику.

«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -74

Яна Шипко, корреспондент:
Ко встрече с высокотехнологичным будущим эти ребята готовы с совсем юных лет. Казалось бы, сейчас они создают роботов, но все настолько увлечены этим процессом и вкладывают в него душу, что такие живые эмоции встречаются далеко не на каждом соревновании.

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«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске -77

# Роботы # общество # Яна Шипко # Максим Павлюченко # Вячеслав Храпов # Фотофакт

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