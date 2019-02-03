«Роботы вокруг нас». Первый зимний турнир по робототехнике и Scratch-программированию прошёл в Минске

Новости Беларуси. 2-3 февраля в Минске прошел финальный этап первого зимнего турнира по робототехнике и Scratch-программированию ROBOLAB, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На соревнования собрались около тысячи девочек и мальчиков со всей Беларуси. С подробностями – корреспондент Яна Шипко.

Ни одно человеческое творение так не восхищает и не пугает одновременно. Особенно их обаянию поддаются дети. Роботы становятся всё более продвинутыми и привычными в повседневной жизни.

Уже сегодня они могут заменить домашнего питомца, помощника по хозяйству, рабочего на складе или конвейере и даже хирурга.

Вячеслав Храпов, преподаватель робототехники, организатор турнира:

Роботы вокруг нас. Роботы уже и операции делают, и ездим мы с помощью роботов… Дети интегрируют роботов в свою жизнь и учатся ими управлять.

Около тысячи ребят со всей страны соревнуются в мастерстве – как не просто собрать робота, но и заставить послушно выполнять нужные задачи.

Победа – это очень хорошо, первый чемпионат. Второй год я занимаюсь, мне это нравится.

Мелкая моторика работает, и ум работает.

В самой младшей возрастной группе Леша и Костя первыми справились с заданием. Каких же роботов они мечтают создать в будущем? У каждого из участников свой ответ на этот вопрос.

Майя Шиманович, участник турнира по робототехнике:

Робота, который делает роботов.



Машины умные. Едешь на работу, спишь еще, а машина едет.



Максим Романовский, участник турнира по робототехнике:

Робот, который готовит блины.

Усовершенствованный робот-пылесос, который по стенам, потолку убирает.

У Максима список идей будущих продвинутых машин перешагнул за две тысячи. Со своим напарником они одни из лидеров соревнований. Алексей уже представлял Беларусь на Всемирной олимпиаде робототехники в Таиланде. Так что разработки ребят, вероятно, уже в ближайшем – автоматизированном – будущем блеснут искусственным интеллектом.

Максим Романовский:

С увеличением числа людей необходимо большее количество производственных ресурсов. И уже с этим сложно справляться людям. Поэтому приходят роботы, которые справятся с этим быстрее и способны работать 24/7 в любых условиях. Если малыши выполняют одинаковое задание по образцу, у ребят постарше едва ли сыщешь двух одинаковых роботов. Есть задача, а как заставить умную машину ее выполнять – простор для творчества.

Максим Павлюченко, главный судья турнира по робототехнике:

Они сами собирают роботов, без инструкций, это полностью их выдумка. Если посмотрите на зачетные попытки, увидите, что роботы все будут разные. То есть каждый придумал своего робота, каждый придумал какое-то свое техническое решение и пишет свою программу – не такую, как у всех. Понятно, что исходя из этого он может выиграть в скорости, он может выиграть во времени или в точности исполнения.

– Очень волновались, переживали. Молодцы! Первый раз у нас такое участие. Это первый наш опыт такой.

– Ребенок заинтересован, ему это интересно, глаза горят, готов собирать ночью даже. Нравится тебе Антошка?

– Да!

Международный образовательный проект «Роболаб» – резидент Парка высоких технологий. Робототехнике и программированию специалисты компании учат не только в своих центрах, но и запускают проекты в общеобразовательных школах в новом формате STEAM. Расшифровать аббревиатуру с английского можно так: естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество и математика. Эти направления плюс возможность создавать роботов своими руками – такая комбинированная наука не может быть скучной!

Родион Новиков, участник турнира по робототехнике:

Мне очень нравится развивать свой мозг, программировать. В будущем я хочу стать программистом. Майя Шиманович:

Мне нравится программировать роботов, и поэтому я очень люблю робототехнику.