Республиканский бал выпускников вузов прошел в Минске 29 июня

На празднике во Дворце Республики присутствовали исключительно обладатели красных дипломов – всего 230 лучших выпускников ведущих вузов страны. Отличников поприветствовал Президент Александр Лукашенко.

Многие присутствующие на празднике сравнивают выпускной бал, чуть ли, не с премией вручения Оскара. К слову, некоторое сходство можно действительно найти: красная ковровая дорожка, вечерние наряды по всем строгим правилам этикета и живая симфоническая музыка. Для всех – эта встреча очень значима, поэтому никто не скрывал своего стеснения и волнения.

Станислав Морозов, выпускник Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины:

– Очень почетный и ответственный момент. Мы не спали несколько дней, готовились, вальс разучивали. Так не волновались, когда сдавали государственные экзамены, защищали диплом. Сегодня, даже немного руки трясутся.

Наверное, самым ярким и волнительным моментом сегодняшнего вечера было появление Александра Лукашенко. Во время своего выступления, глава государства отметил, что перед ним стоят молодые и талантливые кадры, настоящее достояние страны. Он пожелал выпускникам хорошего настроения, удачи и исполнения желаний.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Со стороны государства делается все. И стратегический расчет у нас на то, что наша политика, помноженная на ваши силы, энергию и энтузиазм поднимет страну на такую историческую высоту, о которой наши предки могли только мечтать. Пред вами открыты все дороги. В паруса ваших кораблей дует свежий ветер абсолютно новой жизни. Конечно, государство всегда подставит плечо, но не забывайте, в любом деле, в первую очередь, нужно рассчитывать на собственные силы, самим создавать себе репутацию и зарабатывать авторитет. Так что вперед и выше, туда, где путеводною звездой нам светит высокая и прекрасная цель – сильная, свободная и процветающая Беларусь.

Александра Кулакова, телекомпания СТВ.