Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 26 июня: Всебелорусское народное собрание

Сегодняшняя программа посвящена пятому Всебелорусскому народному собранию, масштабней ему событию этого года и не только. В нашей студии большое количество гостей – это в основном делегаты и те, кто работал на пятом Всебелорусском народном собрании. Будем вспоминать то, о чем говорилось, какие ожидания. И, как всегда, задавать вопрос нашей программы: что происходит?

Гости в студии:

Виктор Пинчук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов;

Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска», депутат Минского городского совета депутатов;

Николай Мартынов, член Совета Республики Национально собрания Республики Беларусь, бизнесмен;

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска;

Алексей Цветков, руководитель группы горячей линии пятого Всебелорусского народного собрания;

Георгий Атаманов, депутат Минского городского совета депутатов;

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «ЕСООМ»;

Игорь Комаровский, директор ОАО «Минский вагоноремонтный завод», депутат Минского городского совета депутатов;

Михаил Лузин, генеральный директор РУП «Витебскэнерго»;

Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь;

Владимир Радевич, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сула»;

Ирина Фадеева, главный лесничий ГЛХУ «Логойский лесхоз»;

Ольга Черноусова, директор ГУО «Гимназия №13 г. Минска»;

Анна Старовойтова, директор ГУО «Гимназия №31 г. Минска»;

Игорь Дроговоз, учитель истории ГУО «Гимназия №24 г. Минска»;

Ольга Поведайло, учитель ГУО «Средняя школа №26 г. Минска»;

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;

Людмила Макарина-Кибак, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», кандидат медицинских наук, доцент;

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь;

Наталья Мальцева, главный редактор газеты Минского района «Прысталічча»;

Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь;

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;

Мария Марчук, студентка 3 курса БГУИР, победительница республиканского конкурса «Студент года – 2015».

