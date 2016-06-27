Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 26 июня: Всебелорусское народное собрание

Сегодняшняя программа посвящена пятому Всебелорусскому народному собранию, масштабней ему событию этого года и не только. В нашей студии большое количество гостей – это в основном делегаты и те, кто работал на пятом Всебелорусском народном собрании. Будем вспоминать то, о чем говорилось, какие ожидания. И, как всегда, задавать вопрос нашей программы: что происходит?
Гости в студии:
Виктор Пинчук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов;
Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска», депутат Минского городского совета депутатов;
Николай Мартынов, член Совета Республики Национально собрания Республики Беларусь, бизнесмен;
Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска;
Алексей Цветков, руководитель группы горячей линии пятого Всебелорусского народного собрания;
Георгий Атаманов, депутат Минского городского совета депутатов;
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «ЕСООМ»;
Игорь Комаровский, директор ОАО «Минский вагоноремонтный завод», депутат Минского городского совета депутатов;
Михаил Лузин, генеральный директор РУП «Витебскэнерго»;
Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь;
Владимир Радевич, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сула»;
Ирина Фадеева, главный лесничий ГЛХУ «Логойский лесхоз»;
Ольга Черноусова, директор ГУО «Гимназия №13 г. Минска»;
Анна Старовойтова, директор ГУО «Гимназия №31 г. Минска»;
Игорь Дроговоз, учитель истории ГУО «Гимназия №24 г. Минска»;
Ольга Поведайло, учитель ГУО «Средняя школа №26 г. Минска»;
Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»;
Людмила Макарина-Кибак, директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», кандидат медицинских наук, доцент;
Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национально собрания Республики Беларусь;
Наталья Мальцева, главный редактор газеты Минского района «Прысталічча»;
Александр Яцко, заместитель министра культуры Республики Беларусь;
Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент;
Мария Марчук, студентка 3 курса БГУИР, победительница республиканского конкурса «Студент года – 2015».