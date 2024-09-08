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Ректор БГУИР признался, что не ожидал таких проходных баллов на вступительной-2024

08 сентября 2024 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Вадим Богуш.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы оцениваете вступительную кампанию в этом году?

Ректор БГУИР признался, что не ожидал таких проходных баллов на вступительной-2024-2

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Положительно оцениваю. Я, откровенно говоря, ожидал, что проходные баллы будут немножко ниже. На программную инженерию проходной балл – 385. Это много. В очередной раз подтвердили, что мы действительно ведущий вуз страны, с одной стороны. С другой – востребованность специалистов в сфере информационных технологий.

По распределению у нас своя специфика. Мы его проводим раньше, в ноябре. О чем говорил Президент, но у нас эта практика давно работает. Студенты после третьего курса уходят на практику. Там они знакомятся с предприятиями не только с точки зрения понимания первого рабочего места, но и выполнения конкретных функций. Где-то их берут на работу, где-то проводят практику. Но практика ознакомительная, чтобы понять, что это такое, – на первом курсе.

Когда меня спрашивают, что я думаю по поводу того, что у меня студенты работают, я говорю: для меня главное, чтобы они работали по специальности. В этом случае мы идем навстречу даже с точки зрения корректировки графика учебного процесса. Есть еще одно большое преимущество, которое заключается в том, что он работает на реальных проектах, он себя чувствует уже востребованным в конкретном трудовом коллективе.

# Интервью # Вадим Богуш # Александр Осенко

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