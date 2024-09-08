Ректор БГУИР признался, что не ожидал таких проходных баллов на вступительной-2024

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Положительно оцениваю. Я, откровенно говоря, ожидал, что проходные баллы будут немножко ниже. На программную инженерию проходной балл – 385. Это много. В очередной раз подтвердили, что мы действительно ведущий вуз страны, с одной стороны. С другой – востребованность специалистов в сфере информационных технологий.

По распределению у нас своя специфика. Мы его проводим раньше, в ноябре. О чем говорил Президент, но у нас эта практика давно работает. Студенты после третьего курса уходят на практику. Там они знакомятся с предприятиями не только с точки зрения понимания первого рабочего места, но и выполнения конкретных функций. Где-то их берут на работу, где-то проводят практику. Но практика ознакомительная, чтобы понять, что это такое, – на первом курсе.

Когда меня спрашивают, что я думаю по поводу того, что у меня студенты работают, я говорю: для меня главное, чтобы они работали по специальности. В этом случае мы идем навстречу даже с точки зрения корректировки графика учебного процесса. Есть еще одно большое преимущество, которое заключается в том, что он работает на реальных проектах, он себя чувствует уже востребованным в конкретном трудовом коллективе.