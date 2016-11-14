Ребёнок – главный пассажир: в Минской области проходит специальная акция

Новости Беларуси. Ребёнок – главный пассажир. На Минщине проходит специальная акция. Сотрудники ГАИ чаще обращают внимание на тех, кто едет рядом с автолюбителями. Согласно с правилами дорожного движения, дети должны перевозиться в удерживающих автокреслах.

Согласно статистике, наличие безопасного устройства в случае аварии почти на 100 % спасает ребенка от смертельных ранений.

Между тем, многие взрослые по-прежнему пренебрегают элементарными правилами безопасности. В числе нарушителей попала жительница Столбцов. Она вынуждена была забрать из садика внука, однако в ее машине автокресла не было.

После разговора с инспекторами женщина заверила, что ситуацию исправит.

Светлана Самохвал, жительница Столбцов:

Наверное, после этого случая обязательно купим кресло. Естественно с нас дети берут пример, и мы должны поступать правильно.

Дмитрий Воронов, начальник ОГАИ Столбцовского РОВД:

Проведение таких мероприятий дало положительную динамику на обстановку безопасности дорожного движения. На сегодняшний день фактов там, где пострадали дети-пассажиры, на территории не зафиксировано, большинство водителей всё-таки понимают эту проблему и используют детское удерживающее устройство.

Светлана Власова, жительница Столбцов:

Сначала одному ребёнку купили, потом второму. Все советуют купить кресло, потому что безопасность всё-таки дороже.

Только на Минщине с начала 2016 года состоялось 29 ДТП с участием детей-пассажиров, в результате которых 3 ребенка погибли.

В большей половине случаев они не были пристегнуты ремнями безопасности, а малолетние пассажиры находились в салоне автомобиля без специальных автокресел. А вот в Столбцовском районе профилактика, кажется, дает свой положительный эффект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.