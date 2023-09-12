Разъярённые 100 тонн стали! В Жодино проходит международный чемпионат среди водителей БелАЗов

Рев мотора, разъяренные тяжеловесы. В Жодино выбирают лучшего водителя БелАЗа, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. За почетное звание борются порядка 30 пилотов карьерных самосвалов из России, Ирана, Узбекистана и Беларуси. Состязания проходят на собственном полигоне предприятия. В конкурсной программе – «восьмерки», маневрирование, диагональная парковка и другие сложные элементы. С места событий наш корреспондент Дарья Седун.

Рев мотора, клубы пыли. По испытательному полигону несутся разъяренные 100 тонн стали. Вот тяжеловес ринулся с уклона. Налету проскочил неровности. Так зрелищно и ярко в Жодино проходит международный чемпионат водителей БелАЗов. Среди участников лучшие пилоты карьерных самосвалов из России, Ирана, Узбекистана и Беларуси.

Дарья Седун, корреспондент:

Со стороны трасса кажется несложной – 9 элементов. Диагональная парковка, горка, «восьмерка», финиш. Но на деле, чтобы пройти этот путь на таких гигантах и не сбить ни одной бочки и конуса, нужно постараться даже опытным водителям. Для соревнований выбрали 130-тонник БЕЛАЗ-7513D. Модель топовая. На мировом рынке в этом классе грузоподъемности белорусские самосвалы занимают больше 70 %. Маневрировать на таких габаритах – задача со звездочкой. Кроме того, в конкурсной программе помимо классических элементов есть и необычные.

Михаил Рак, главный судья международного чемпионата «Клуб операторов БелАЗ – 2023»:

По нашей оценке, все-таки самое сложное – это диагональная парковка и разрушение или лопание шарика. Потому что шарик находится в слепой зоне для водителя, и ориентируется он только по габаритам машины, насколько он симметрично способен расположить машину в коридоре.

Еще один сложный этап – «восьмерка». Этот элемент Евгений Каплич прошел на отлично. В 2023 году водитель представляет на чемпионате Беларусь. За плечами 15 лет опыта, а еще поддержка коллег и родных.

Евгений Каплич, участник чемпионата «Клуб операторов БелАЗ – 2023»:

Самое сложное – побороть волнение всегда. И тогда все будет хорошо. Немножко еще к габаритам не привык гаража, парковки. Вообще, мне техника нравится, самая интересная работа в Минске, в нашем месте – работа на БелАЗе. Основные критерии для оценки – время и, конечно, безошибочное прохождение трассы. Россиянин Юрий Курдюмов работает на габаритных самосвалах больше 10 лет и даже учит новоприбывших водителей. Так что о тонкостях работы с тяжеловесами знает практически все.

Юрий Курдюмов, участник чемпионата «Клуб операторов БелАЗ – 2023» (Россия):

Сразу же сел на 130-тонный БелАЗ, уже год учу водителей автосамосвалов БелАЗ. В первую очередь я их учу правильно пользоваться техникой безопасности, то есть все нюансы чисто по работе с БелАЗом. Главная сложность, во-первых, чтобы не было морской болезни, чувство габарита – самое главное. Ну и голова на плечах, чтобы она думала.

Обязательный этап конкурса – теоретический экзамен. Устройство, особенности обслуживания техники – лучший водитель должен знать все. Кстати, кроме соревнований, для участников турнира организовали масштабную экскурсионную программу, в ходе которой водители смогли увидеть, как собирают многотонные БелАЗы.

Андрей Песцов, участник чемпионата «Клуб операторов БелАЗ – 2023» (Россия):

Я уже давно работаю, работаю на большом – 240 тонн, двигатели или МТО. Машина мягкая, удобная, управляемость хорошая. Хотелось просто посмотреть, как это собирается.