Размышления и судьбы украинских студентов в Беларуси

Новости Беларуси. Герои нашего следующего материала приехали в Беларусь за такими, казалось бы, банальными вещами, как спокойствие, возможность учиться, работать. Истинная ценность этих вещей во всех красках открывается, только когда они исчезают.

В стены будущей альма-матер Алиса направляется впервые. Менять вуз студентка луганского университета не планировала, но весной 2014-го на улицах ее родного города начали взрываться мины.

Алиса Гаврилова:

Собрали основные вещи (документы, деньги) и просто поехали, просто куда-нибудь.

Последний год семья провела на чемоданах: Россия, Харьковская область и, наконец, Беларусь. В Минск Алиса сначала поехала одна, здесь уже были друзья, покинувшие Луганскую область раньше. За несколько месяцев девушка решила жилищный вопрос, нашла работу и привезла родителей.

Алиса Гаврилова:

Там с работой трудно, когда это все наладится — никому не известно. Пока есть возможность здесь работать, учиться, снимать квартиру, у меня еще 2 младших брата.

В Луганске Алиса училась на факультете иностранных языков, поэтому в Минске тоже решила отправиться в лингвистический вуз. С полным пакетом документов на прием к декану.

Павел Леонтьев, декан факультета английского языка Минского государственного лингвистического университета:

Алиса, у нас действительно практикуется прием студентов, которые ранее обучались и проживали на территории Луганской и Донецкой областей, причем согласно указу президента они могут рассчитывать на обучение как на очной, так и заочной формах получения образования. При наличии свободных мест это может быть и бюджет. Либо платная основа.

Алиса Гаврилова:

Есть ли возможность на втором курсе учиться?

Павел Леонтьев, декан факультета английского языка Минского государственного лингвистического университета:

Вас же бюджетная форма интересует. Если бюджетная основа, то, конечно, на втором курсе можно. Но помимо свободных мест, вы должны будете пройти собеседование, то есть как диагностика уровня владения иностранным языком. Если удовлетворительные результаты, то, конечно, вы проходите на второй курс.

Данил уже перешел на второй курс другого столичного вуза. Летние каникулы проводит в поисках постоянной работы. Свободные от учебы часы думает трудиться в баре, пусть даже и за скромные деньги.

Данил Шварев:

2-2,5 миллиона плюс чаевые — меня это устраивает, меня это даже радует, неплохая сумма для человека без образования.

С общепитом Данил знаком не понаслышке. Его родители работают в собственном заведении, точнее, работали. Последние полтора года все чаще держат двери закрытыми. А сына, курсанта факультета гражданской безопасности, были вынуждены отправить из родного Луганска.

Данил Шварев:

Родители поставили вопрос ребром: мы тебя отправляли учиться, а не быть марионеткой.

Так Данил оказался в Москве. Заработав за лето приличные для студента деньги, надеялся вернуться домой.

Данил Шварев:

Планировал ехать, собирался приобретать билеты, начал разговаривать с родителями по скайпу, и мне говорят, ночью к нам в гараж влетел снаряд.

Желание возвращаться отпало, а вот учиться он твердо решил. Документы о среднем образовании и результатах сдачи тестирования остались на родине. Однако ректор минского университета пошел на встречу и Данила зачислили по контракту с учетом всех льгот, положенных жителям Луганской и Донецкой областей в Беларуси.

Данил Шварев:

Да, я плачу, но плачу на правах белоруса. Получается сумма не такая, которую выплачивают иностранцы за обучение. Также за общежитие я плачу на правах белоруса чуть ли не вдвое меньше, чем иностранцы, которые приезжают из других стран.

В нынешнем образе вряд ли можно усмотреть когда-то потенциального милиционера. Жизнь с чистого листа будущий архитектор рисует другими красками.

Данил Шварев:

В Минске люди, по сравнению с Луганском и Донецком, более разносторонние, богемные. Они интересуются музыкой, у вас устраиваются концерты, фестивали. У нас же такого нет.

Роман тоже завсегдатай фестивалей, чаще байкеров. Любовь к двухколесному транспорту появилась в начале двухтысячных у тогда еще украинского школьника.

Роман Деликатный:

Подарили мне велосипед «Минск» на 5 передач, узкие колесики… Я первый раз в школу на нем как приехал, все в восторге были.

Аналогичное чувство Минск вызвал у Романа спустя 10 лет.

Роман Деликатный:

Первый раз приехал в Минск, вышел с вокзала, у меня такое ощущение, что я бы остался здесь навсегда. В Киеве на вокзале шум, гам, приезжаешь сюда — тихо, спокойно, вроде в другой мир приехал.

Как говорит сам Роман, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. В Беларусь он приехал после смерти родителей к старшей сестре в поисках лучшей жизни.

Работу нашел в строительной компании, занимается возведением белорусского квартала в российской провинции. Карьерный рост останавливает отсутствие высшего образования. Поэтому заочно поступил в БНТУ. На время сессии берет отпуск и строит уже виртуальные дома на экзаменах.

Денис борется за высокие баллы не только на татами, но и в учебной аудитории. Без пяти минут замначальника управления исполкома города Дебальцево теперь студент заочник белорусского вуза.

Денис Городницкий:

БНТУ по-хорошему порадовал, уровень преподавания. Преподаватели не относятся с меркантильностью, пытаются навязать, чтобы ты заинтересовался предметом, потому что они понимают, что ты выйдешь и должен что-то знать.

Он закончил металлургический колледж на родине и получил должность, однако вместо комфортного кабинета оказался на баррикадах.

Денис Городницкий:

Все мужчины города вышли на защиту города, начали строить блокпосты. Оружия в руках, по сути, не было, по сути, с палками выходили на блокпосты. Мы с ребятами тоже рвались на защиту города, но все отцы были против этого.

Семья едва успела выскочить из дебальцевского котла. Теперь связь с родиной только через интернет, который пока работает с перебоями. Военные действия затронули коммуникации.

Денис и его отец Валерий оставили в Дебальцево не только дом, но и бизнес. Более 100 гектаров зерновых. Теперь на их поля даже воронье прилетает с опаской.

Сегодня Валерий трудится в Минске в строительной фирме. Денис не видит жизнь без борьбы. Однако доказывать силу предпочитает не с оружием в руках, а на татами. Говорит, сказываются этнические корни и наставления его белорусской бабушки.

Денис, Роман, Алиса и Данил связывают будущее со второй родиной. Дым первого отечества оказался не так сладок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.