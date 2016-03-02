Распродажа цветов к 8 марта: в Минске откроются около 200 дополнительных площадок

Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии 8 марта начинается широкая распродажа цветов. Только в Минске откроются около 200 дополнительных площадок. Всего их будет более полутысячи.

Своеобразные цветочные поляны появятся в переходах станций метро, у железнодорожного вокзала и в микрорайонах города. Весенние букеты также можно будет купить в специализированных магазинах, универмагах, гипермаркетах, торговых центрах, павильонах и на городских рынках. Выбрать и составить цветочную композицию помогут профессиональные флористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.