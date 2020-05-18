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Работники учреждений соцобслуживания получат надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации

18 мая 2020 18:06
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Новости Беларуси. Работники учреждений соцобслуживания смогут рассчитывать на надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено указом главы государства.

Размер выплат будет дифференцирован в зависимости от категории работников и степени контакта.

Работники учреждений соцобслуживания получат надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации-1

Так, при выявлении в организациях случаев инфекций и контактов с инфицированными, надбавка врачам-специалистам составит 1 500 рублей, медработникам со средним специальным образованием – 1 300, иные работники получат 900 рублей. Если же случаев инфекции в организации выявлено не было, размеры надбавок будут варьировать от 250 до 500 рублей.  

Работники учреждений соцобслуживания получат надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации-4

Также указом предусмотрена поддержка сотрудникам соцобслуживания при работе вахтовым методом.

Работники учреждений соцобслуживания получат надбавки за работу в условиях эпидемиологической ситуации-7

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты:
Вахтовый метод предполагает работу в течение 14 дней, не покидая стены социального учреждения. То есть работники находятся постоянно с проживающими, оказывают им необходимую помощь. При этом работники обеспечиваются жилыми помещениями, необходимыми условиями. Им предусмотрена выплата компенсации в размере 9 рублей при работе вахтовым способом.

Те работники, которые работали вахтовым способом в апреле, получат в майскую заработную плату все выплаты, которые им причитаются за работу в условиях вахтового метода.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Александр Румак # Фотофакт

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