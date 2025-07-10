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В школах Британии запретили носить юбки из-за равенства полов

10 июля 2025 06:50
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В школах Британии запретили носить юбки из-за равенства полов-0

В некоторых британских школах с 1 сентября текущего года девочкам будет запрещено посещать учебные заведения в юбках. Такая ограничительная мера введена на фоне «борьбы за равенство полов», пишет Daily Express.

Издание отмечает, что ученицы женского пола носят юбки, чтобы подчеркнуть свою гендерную принадлежность, что никак не сопоставляется с продвижением идей «разнообразия». В профильном министерстве Великобритании введенные ограничения на юбки объясняют тем, что переход на брюки обеспечит равенство и комфорт для всех учеников: такая одежда более удобна для передвижения во время школьного дня.

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