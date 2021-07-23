Работают круглосуточно. Когда сдадут после капремонта участок между улицей Кижеватова и Игуменским трактом?

Новости Беларуси. Путепровод на 19-м километре МКАД после капремонта сдадут в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонтируется участок между улицей Лейтенанта Кижеватова и Игуменским трактом. Ремонт кольцевой с внутренней стороны дорожники и мостовики завершили в полном объеме. Заменили шесть центральных балок, монолитные плиты на въездах, а также уложили новое дорожное покрытие. Усилили и откосы под самим мостом. Движение на этом отрезке восстановили. Рабочие приступили к ремонту внешнего кольца. Здесь будут проведены аналогичные работы.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме. Средняя списочная численность людей на объекте колеблется от 30 до 60 человек. В зависимости от тех видов комплексных работ, которые должны выполняться на данном объекте, к работам привлечены несколько строительных организаций: генподрядчик – УДМСиБ, сам путепровод монтируется силами «Мостостроя». К благоустройству также привлечены сторонние организации в виде «Зеленстроя» – в наведении порядка и ряд сопутствующих, даже железнодорожных организаций, которые занимаются специфическими работами (снабжение электроэнергией и технические работы по путям).