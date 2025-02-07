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IB: Трамп хочет отобрать природные ресурсы РФ и сделать из Украины колонию

07 февраля 2025 10:22
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Американский президент Дональд Трамп намеревается получить российские ресурсы и превратить Украину в колонию. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть тех редких ресурсов, в добыче которых США заинтересованы, находятся в России. Украина согласилась на эту сделку, потому что эти ресурсы контролируются Россией.

IB: Трамп хочет отобрать природные ресурсы РФ и сделать из Украины колонию-1

Фото: pixabay

По словам Зеленского, Украина готова к разработке полезных ресурсов совместно с США, хотя значительное количество редких металлов находится на территориях, неподконтрольных Киеву.

В обмен на помощь Трамп требует от Украины гарантии поставок редких металлов. Песков назвал это коммерческим предложением и отметил, что было бы лучше, если бы США не помогали Киеву.

# Международная политика # Дональд Трамп

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