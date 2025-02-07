ВС Украины атаковали высоковольтную подстанцию в Мелитополе

Украинские войска напали на высоковольтную электроподстанцию в Мелитополе, в результате чего было уничтожено энергооборудование. Об этом пишет РИА Новости.
Персонал не получил ранений, но возможно прекращение подачи электроэнергии.
Украинские войска напали на высоковольтную электроподстанцию в Мелитополе, в результате чего было уничтожено энергооборудование. Об этом пишет РИА Новости.
Персонал не получил ранений, но возможно прекращение подачи электроэнергии.
Фото: pixabay
В региональном министерстве энергоснабжения заявили, что в течение суток примут меры по восстановлению электроснабжения.