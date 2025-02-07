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ВС Украины атаковали высоковольтную подстанцию в Мелитополе

07 февраля 2025 10:29
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Украинские войска напали на высоковольтную электроподстанцию в Мелитополе, в результате чего было уничтожено энергооборудование. Об этом пишет РИА Новости.

Персонал не получил ранений, но возможно прекращение подачи электроэнергии.

ВС Украины атаковали высоковольтную подстанцию в Мелитополе-1

Фото: pixabay

В региональном министерстве энергоснабжения заявили, что в течение суток примут меры по восстановлению электроснабжения.

# Международная политика

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