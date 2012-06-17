Работа на лето для школьников в Минске: вакансии от почти 200 предприятий и работа в школе за 500 тысяч рублей в месяц

Новости Беларуси. В то время как большинство школьников с наступлением летних каникул просто отдыхают от домашних заданий, некоторые из их одноклассников уже стремятся заработать свои первые деньги. Естественно, тем, чем умеют. Либо тем, чему легко научиться.

Елена Канькова, педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Дети у нас разные. Подготовка может быть, а может и нет. Смотрим на навыки и даем соответствующую работу. Кто-то более сложную работу выполняет, кто-то – менее.

У нас единственный ценз – возрастной. Мы можем брать детей только с 14 лет, по законодательству. А так, в принципе, берем всех.

4 часа 36 минут – именно столько здесь длится рабочий день школьника от 14 до 16. Объем работы и оплата труда, ровно 5930 рублей за час, у всех одинаковы. Вот и получается, что в месяц зарплата такого школьника – почти 500 тысяч белорусских рублей.

Татьяна Кудевич, заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы сегодня вплотную работаем с управлениями образования. У нас заключено 25 договоров, есть 19 объектов: это Центры творчества, учебные заведения, школы, на базе которых организована вторичная занятость.

Вакансий для 14-летних подростков немного. Все же труд неквалифицированный. Как правило, это работа по благоустройству, подсобными рабочими. На крупные предприятия чаще всего школьников брать не хотят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кудевич, заместитель начальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В связи с тем, что 14-летний подросток не может найти работу на предприятии, или ему сложнее там найти работу с учетом того, что у него есть какие-то противопоказания к выполнению той или иной работы, мы разворачиваем работу, чтобы занять его деятельность, чтобы он получил свои первые трудовые навыки.