Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным

Об этом 25 августа официально заявил председатель Конституционного суда Беларуси.

Новости Беларуси. Создание так называемого Координационного совета противоречит основному закону нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующая Конституция не предусматривает создания органов, которые могут оспаривать или пересматривать итоги президентских выборов. Такими полномочиями обладают лишь Центральная избирательная комиссия и Верховный суд. А потому попытки повлиять на итоги прошедшей электоральной кампании отдельных групп людей можно считать незаконными.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Белорусский народ выразил свое свободное волеизъявление и избрал Президентом Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Республики Беларусь не в порядке, определенном Конституцией, не в порядке, определенном в законодательстве, является неконституционным.

Сегодня Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности.