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Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным

25 августа 2020 10:23
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Новости Беларуси. Создание так называемого Координационного совета противоречит основному закону нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом 25 августа официально заявил председатель Конституционного суда Беларуси.  

Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным-1

Действующая Конституция не предусматривает создания органов, которые могут оспаривать или пересматривать итоги президентских выборов. Такими полномочиями обладают лишь Центральная избирательная комиссия и Верховный суд. А потому попытки повлиять на итоги прошедшей электоральной кампании отдельных групп людей можно считать незаконными.

Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:  
Белорусский народ выразил свое свободное волеизъявление и избрал Президентом Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.   

Создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Республики Беларусь не в порядке, определенном Конституцией, не в порядке, определенном в законодательстве, является неконституционным.  

Сегодня Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности.  

Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным-7

Конституционный суд признает выборы Президента Беларуси демократичными и легитимными, а также призывает граждан соблюдать закон и не пытаться дестабилизировать обстановку в стране.  

# Выборы в Беларуси # общество # Петр Миклашевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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