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Пятый фестиваль молодежных субкультур стартовал в Минске

23 июня 2018 11:43
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Новости Беларуси. Пятый фестиваль молодежных субкультур 23 июня собирает ярких и творческих ребят Минска на берегу Комсомольского озера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятый фестиваль молодежных субкультур стартовал в Минске-1

В парке Победы представят самые разнообразные направления на 20 интерактивных площадках. Уличные музыканты, стрит-арт, футбольный фристайл, танцевальные баттлы и паркур, иллюзионисты и сражения рыцарей. В общем, всего не перечесть.

# Молодежные фестивали # общество # Фотофакт

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