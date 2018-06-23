Пятый фестиваль молодежных субкультур стартовал в Минске

Новости Беларуси. Пятый фестиваль молодежных субкультур 23 июня собирает ярких и творческих ребят Минска на берегу Комсомольского озера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке Победы представят самые разнообразные направления на 20 интерактивных площадках. Уличные музыканты, стрит-арт, футбольный фристайл, танцевальные баттлы и паркур, иллюзионисты и сражения рыцарей. В общем, всего не перечесть.