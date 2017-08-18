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Пять белорусских предприятий представят свои продукты на выставке «Food Expo-2017» в Гонконге

18 августа 2017 06:13
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Новости Беларуси. Белорусские продукты питания в Гонконге. 18 августа в Китае открывается международная выставка продовольствия «Food Expo-2017», которая соберет почти 2 тысячи участников из 25 стран. Беларусь представят 5 предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять белорусских предприятий представят свои продукты на выставке «Food Expo-2017» в Гонконге-1

Гости форума познакомятся с нашими кондитерскими изделиями, шоколадом, печеньем, зефиром и напитками. «Food Expo-2017» – одна из крупнейших выставок продуктов питания на территории КНР. Место проведения выбрано не случайно: Гонконг – крупнейший центр реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30% внешней торговли Китая. Ожидается, что участие в форуме поможет белорусским производителям выйти на рынки азиатских стран.

# общество # Выставки в Беларуси и мире

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