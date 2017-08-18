Пять белорусских предприятий представят свои продукты на выставке «Food Expo-2017» в Гонконге

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания в Гонконге. 18 августа в Китае открывается международная выставка продовольствия «Food Expo-2017», которая соберет почти 2 тысячи участников из 25 стран. Беларусь представят 5 предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости форума познакомятся с нашими кондитерскими изделиями, шоколадом, печеньем, зефиром и напитками. «Food Expo-2017» – одна из крупнейших выставок продуктов питания на территории КНР. Место проведения выбрано не случайно: Гонконг – крупнейший центр реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30% внешней торговли Китая. Ожидается, что участие в форуме поможет белорусским производителям выйти на рынки азиатских стран.