Пьяный Дед Мороз провел новогоднюю ночь в минском вытрезвителе

Он пытался регулировать дорожное движение в Минске в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь в медвытрезвители были доставлены 7 нетрезвых граждан, из них один мужчина - в костюме Деда Мороза. В прошлый Новый год эта цифра составляла 23 человека, в том числе было 7 Дедов Морозов и 11 Снегурочек.

В новогоднюю ночь на массовых мероприятиях в стране было задействовано 10 тыс. сотрудников МВД и военнослужащих внутренних войск, в том числе 1 тыс. в Минске.

В новогодних торжествах приняли участие около 380 тыс. человек (55 тыс. в столице).

Были задержаны 150 пьяных водителей. В одном из ДТП, которое произошли по вине нетрезвого водителя, погиб 1 человек. В прошлый Новый год за эти дни в результате подобных происшествий погибли 10 человек.

Пиротехнических изделий было изъято в этом году почти 2 млн. 680 тыс., в прошлом - около 480 тыс. Благодаря этому снизилось и число пострадавших от пиротехники в нынешнем году: таких было 15 человек, а в прошлом – 56, сообщает БелТА со ссылкой на первого заместителя начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Александра Барсукова.