Бриз – БРИКС, приземленные дивиденды от саммита глобального большинства, имидж Первого ньюсмейкера и то, что выше всего этого. Суверенитет и преданность. Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Политика – это не вся жизнь. Это ее отражение. Архитектура мировых взаимоотношений, стили и направления для нее разрабатывают в одном бюро и его филиалах. И, похоже, там у них кризис. Новые идеи и концепты предложить не могут, а старые вышли из моды. Мировое большинство требует новых решений мироустройства.

О смыслах и главном. О нашем Первом. Политика без галстуков и купюр – Пустовой на СТВ.

Все сейчас говорят о БРИКС. Участники этого исторического саммита и его оппоненты. Говорят. А наш Президент предлагает действовать.

Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Читайте здесь.

Итак. Если всю эту систему мирового мироустройства можно представить в виде какого-то сооружения, то явно, что стены дали трещину. Да, именно с падения той самой Берлинской стены мы перешли в роль оправдывающихся. Перед ОБСЕ, демократическими институтами, трибуналом ООН, молодым поколением и перед самими собой за то, что мы остаемся самими собой. Это надоело многим.