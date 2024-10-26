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Пустовой: минский призыв справедливого мира стал мэйнстримом самого БРИКС

26 октября 2024 18:51
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Бриз – БРИКС, приземленные дивиденды от саммита глобального большинства, имидж Первого ньюсмейкера и то, что выше всего этого. Суверенитет и преданность. Авторская рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: минский призыв справедливого мира стал мэйнстримом самого БРИКС-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Политика – это не вся жизнь. Это ее отражение. Архитектура мировых взаимоотношений, стили и направления для нее разрабатывают в одном бюро и его филиалах. И, похоже, там у них кризис. Новые идеи и концепты предложить не могут, а старые вышли из моды. Мировое большинство требует новых решений мироустройства.

О смыслах и главном. О нашем Первом. Политика без галстуков и купюр – Пустовой на СТВ.

Все сейчас говорят о БРИКС. Участники этого исторического саммита и его оппоненты. Говорят. А наш Президент предлагает действовать.

Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС. Читайте здесь.

Итак. Если всю эту систему мирового мироустройства можно представить в виде какого-то сооружения, то явно, что стены дали трещину. Да, именно с падения той самой Берлинской стены мы перешли в роль оправдывающихся. Перед ОБСЕ, демократическими институтами, трибуналом ООН, молодым поколением и перед самими собой за то, что мы остаемся самими собой. Это надоело многим.

Пустовой: минский призыв справедливого мира стал мэйнстримом самого БРИКС-4

Евгений Пустовой:
Например, индийцы хотят уважать корову, а иранцы, чтобы их женщины держались хиджаба, а африканцы просто хотят вдоволь наесться, а не слышать про глобальные цели борьбы с потеплением. Люди хотят жить как жили. Поэтому сейчас речь идет о создании новой цивилизационной платформы для различных самобытных цивилизаций с равноправным статусом. Уже давно звучит недовольство в сторону англосакского гегемонизма. И надо было найти такую площадку, на которой могли бы объединиться все «провинции» мира против диктатуры «столиц» – Лондона, Вашингтона, Брюсселя. ООН не подходит.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # «Политика без галстуков и купюр» # Авторская журналистика на СТВ # Международная политика

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