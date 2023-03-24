Пустовой: «Каждый должен сидеть у себя в кабинете и понимать: я белорус, я должен что-то сделать для страны»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Николай Николаевич [Карпенков – прим. ред.] решительно настроен. И все бойцы внутренних войск.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Эти не подведут. Николай Николаевич, Бражицкий и многие наши друзья – Ильи, Иваны, Сергеи – эти не подведут. Но задача ведь наша с тобой, в том числе «Белой Руси» и многих других общественных объединений, руководителей райисполкомов, сельсоветов – объяснить людям. Чтобы Николай Николаевич остался без работы. Не приходилось применять свои профессиональные навыки. Давай честно скажем: какая там была политика на этих улицах? Выходили любознательные, выходили ожиревшие от спокойствия. И выходили обиженные на местах чиновничками. Президент сколько говорит: работайте с людьми! Кочанова, Сергеенко… Но на всю Беларусь их не хватит. Каждый должен сидеть у себя в кабинете и понимать: я белорус, я должен что-то сделать для страны.
Григорий Азаренок:
Женя, мы прифронтовое государство. Можно представить себе, допустим, секретаря обкома партии году в эдак 1940-м, чтобы он в 09:00 пришел, в 18:00 ушел, час обеда, ручки умыл, спокойно. Можно представить?
Евгений Пустовой:
Секретаря обкома партии можно представить в полесских болотах или россонских лесах. А вы в кабинетах… Ну и благодаря сильной власти, грамотному управлению Президента, окружения, правительство очень много делает для экономической стабильности в стране.
Григорий Азаренок:
Штаб антисанкционный сутками работает. Военная мобилизационная структура.
Евгений Пустовой:
Они не смотрят на свои часы, тот же Головченко и все остальные. Посмотрите на часы белорусских министров. Они не дорогие! В других странах совсем другие ценники часов.
Григорий Азаренок:
Женя, ну мы-то знаем, что можно встретить главу Администрации Президента в метро. Мы-то знаем.
Евгений Пустовой:
Можно! А еще с лопатой где-то на дачном участке можно встретить. Люди не оторвались от земли. А те люди, которые «фу-фу, колхоз!» Да колхоз – это звание святое, надо его еще заслужить. Знаешь, вижу некоторых, обвешанных железом и все в наколках, – «колхоз». Я говорю, колхоз – звание святое, а ты кто? Космополит или кто? Ты белорус или космополит? Ответь каждый себе, глядя в зеркало и в окно, какая наша страна и что может быть с ней? Поэтому чтобы Карпенков остался без работы, надо работать чиновникам.
Григорий Азаренок:
Не без работы, а на базе.
Евгений Пустовой:
Я образно, все же понимают. Эти люди всегда должны быть в стране – теракты и так далее. На то и ружье, чтобы не совались. Кто не хочет кормить чужого солдата, пусть кормит своего ввшника.
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