Пустовой: «Каждый должен сидеть у себя в кабинете и понимать: я белорус, я должен что-то сделать для страны»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим безумие Запада, террористическую угрозу и ситуацию в Украине. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Николай Николаевич [Карпенков – прим. ред.] решительно настроен. И все бойцы внутренних войск. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Эти не подведут. Николай Николаевич, Бражицкий и многие наши друзья – Ильи, Иваны, Сергеи – эти не подведут. Но задача ведь наша с тобой, в том числе «Белой Руси» и многих других общественных объединений, руководителей райисполкомов, сельсоветов – объяснить людям. Чтобы Николай Николаевич остался без работы. Не приходилось применять свои профессиональные навыки. Давай честно скажем: какая там была политика на этих улицах? Выходили любознательные, выходили ожиревшие от спокойствия. И выходили обиженные на местах чиновничками. Президент сколько говорит: работайте с людьми! Кочанова, Сергеенко… Но на всю Беларусь их не хватит. Каждый должен сидеть у себя в кабинете и понимать: я белорус, я должен что-то сделать для страны. Григорий Азаренок:

Женя, мы прифронтовое государство. Можно представить себе, допустим, секретаря обкома партии году в эдак 1940-м, чтобы он в 09:00 пришел, в 18:00 ушел, час обеда, ручки умыл, спокойно. Можно представить?