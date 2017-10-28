Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии и приемы граждан прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство вопросов касались сферы строительства, занятости и жилищно-коммунального хозяйства. Эффективность таких прямых диалогов уже доказана временем. Руководители и чиновники получают возможность лучше отслеживать ситуацию на местах. А жители оперативно решать возникшие проблемы.

Ольга Желнерович, житель деревни Адамовичи:

Это идет начало Адамович. То есть я уже прошла метров 700. И еще плюс нам идти по полю зимой. Здесь снег не чистится. Если зима – то гололед – можешь сам упасть. Плюс еще нести ребенка до 6 микрорайона. Очень далеко. Там болото. Даже если сейчас пройти по полю, ты будешь по колено в грязи.

За знаниями, как и много лет назад, дети добираются пешком через паханное поле по грязи, слякоти и гололеду. Почти два километра. И это только в одну строну. И такая канитель – каждый день. Вот уже полгода жители этой деревни пытаются сдвинуть с мертвой точки транспортную проблему. Школа, поликлиника, детский сад – вся инфраструктура в городе, а автобусов, чтобы туда добраться – из Амовичей нет. У Ольги двое детей. В сентябре дочка пошла в сад. Каждое утро ребенка будят ни свет, ни заря, чтобы успеть умыть, одеть и перейти через поле к автобусной остановке.

Ольга Желнерович:

Я ношу на руках ее. А с Владимиром я не могу, мне с двумя детьми нужно ездить на такси. Туда и обратно мне 10 рублей нужно, чтобы свозить детей хотя бы в поликлинику.

Эта проблема, как впрочем, и сотни других обращений белорусов не ляжет «под сукно». Пускать автобус в небольшое село – экономически не выгодно, но компромисс, пообещали в облисполкоме, найдут. Прямые телефонные линии, встреча чиновников с коллективами, личные приемы. Государство для жителей и жизни. В случае с Беларусью – фраза вовсе не протокольный лозунг. Власть действительно стремиться услышать каждого жителя и вникнуть в трудности.

Олег Плавский, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Это подход, который сблизил население с органами власти. И этот диалог развивается. После того, как люди обратятся к нам в облисполком на прямую линию, либо самостоятельно, либо мы направляем службы. В любом случае. Даже если ты приезжаешь на какое-то соседнее предприятие, ты помнишь о том, что тебе звонили люди из этого населённого пункта и обращаешь внимание на вопросы, на которых они останавливались.

Не оставлять наедине с житейскими невзгодами. Слушать и слышать людей, видеть проблемы и оперативно на них реагировать. Та самая красная нить в работе с обращениями граждан и жесткое требование Президента. Классические формы общения власти и населения «сработали». Но глава государства отмечает – просьбам и предложениям нужно уделять больше внимания.

Александр Занегин, житель Бреста:

Участие реальных людей в жизни города через связь с властью. Тогда будет толк. А толк есть, поверьте.

Ирина Рыбко, житель Бреста:

Они могут прийти и напрямую задать конкретно вопросы. И эти вопросы получают ответы и решения. В брестском Дворце культуры профсоюзов, несмотря на субботнее утро – многолюдно. И это при том, что на афишах нет громких звездных имен. Пообщаться и обсудить дела житейские брестчан пригласил мэр. Среди пятисот человек, сидящих в зале, и неравнодушная мама школьника Юлия Абрамук.

На школьном стадионе безлюдно, разве что на выходных. Уроки, факультативы, детские игры. В хорошую погоду физкультурой занимаются исключительно на улице. Только вот на этой спортивной площадке впору не в футбол играть, а пускать кораблики по многочисленным лужам. Родители сетуют – после каждого такого занятия – в доме – большая стирка.

Юлия Абрамук, житель Бреста:

Футбольное поле у нас страдает. Буквально вчера проходил урок физкультуры. И, к сожалению, это болото, грязь, ямы. Детям нет условий заниматься физкультурой. У школы нет возможности – провести такую конструкцию.

На личной встрече главы города с жителями проблему пообещали оперативно решить. Диалог и общение руководителей с людьми – формат – известный. Но именно такие прямые контакты и помогают понять, что волнует и интересует общество. Это прямой обмен мнениями, так сказать, обратная связь.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

В этих встречах нет никакой сверхоригинальности. Это просто рабочее взаимоотношение с нашими жителями. То, что появляются новые темы, новые точки, проблемы, и мы узнаем об этом раньше, чем пока это пройдёт через все бюрократические моменты, это тоже польза.