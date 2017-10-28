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Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?

28 октября 2017 16:51
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается прямой диалог власти с населением. Традиционные субботние прямые линии и приемы граждан прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Большинство вопросов касались сферы строительства, занятости и жилищно-коммунального хозяйства. Эффективность таких прямых диалогов уже доказана временем. Руководители и чиновники получают возможность лучше отслеживать ситуацию на местах. А жители оперативно решать возникшие проблемы.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-1

Ольга Желнерович, житель деревни Адамовичи:
Это идет начало Адамович. То есть я уже прошла метров 700. И еще плюс нам идти по полю зимой. Здесь снег не чистится. Если зима – то гололед – можешь сам упасть. Плюс еще нести ребенка до 6 микрорайона. Очень далеко. Там болото. Даже если сейчас пройти по полю, ты будешь по колено в грязи.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-3

За знаниями, как и много лет назад, дети добираются пешком через паханное поле по грязи, слякоти и гололеду. Почти два километра. И это только  в одну строну. И такая канитель – каждый день. Вот уже полгода  жители  этой деревни пытаются сдвинуть с мертвой  точки транспортную проблему.  Школа, поликлиника, детский сад  – вся инфраструктура в городе,  а автобусов, чтобы туда добраться – из Амовичей нет. У Ольги двое детей. В сентябре дочка пошла в сад. Каждое утро ребенка будят ни свет, ни заря, чтобы успеть умыть, одеть и перейти через поле к автобусной остановке.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-5

Ольга Желнерович:
Я ношу на руках ее. А с Владимиром я не могу, мне с двумя детьми нужно ездить на такси. Туда и обратно мне 10 рублей нужно, чтобы свозить детей хотя бы в поликлинику.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-7

Эта проблема, как впрочем, и сотни других обращений белорусов не ляжет «под сукно». Пускать автобус в небольшое село – экономически не выгодно, но компромисс, пообещали в облисполкоме, найдут. Прямые телефонные линии, встреча чиновников с коллективами,  личные приемы. Государство для жителей и жизни. В случае с  Беларусью – фраза вовсе не протокольный лозунг.  Власть действительно  стремиться услышать каждого жителя  и вникнуть в трудности. 

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-9

Олег Плавский, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Это подход, который сблизил население с органами власти. И этот диалог развивается. После того, как люди обратятся к нам в облисполком на прямую линию, либо самостоятельно, либо мы направляем службы. В любом случае. Даже если ты приезжаешь на какое-то соседнее предприятие, ты помнишь о том, что тебе звонили люди из этого населённого пункта и обращаешь внимание на вопросы, на которых они останавливались.

Не оставлять наедине с житейскими невзгодами. Слушать и слышать людей, видеть проблемы и оперативно на них реагировать. Та самая красная нить в работе с обращениями граждан и жесткое требование Президента. Классические формы общения власти и населения «сработали». Но глава государства отмечает – просьбам и предложениям  нужно уделять больше внимания.    

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-12

Александр Занегин, житель Бреста:
Участие реальных людей в жизни города через связь с властью. Тогда будет толк. А толк есть, поверьте. 

Ирина Рыбко, житель Бреста:
Они могут прийти и напрямую задать конкретно вопросы. И эти вопросы получают ответы и решения.

В брестском Дворце культуры профсоюзов, несмотря на  субботнее утро – многолюдно. И это при том, что на афишах нет громких звездных имен. Пообщаться и обсудить дела житейские брестчан пригласил мэр. Среди  пятисот человек,  сидящих в зале, и неравнодушная мама школьника Юлия Абрамук.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-15

На школьном стадионе безлюдно, разве что на выходных. Уроки, факультативы, детские игры. В хорошую погоду физкультурой занимаются исключительно на улице.  Только вот на этой спортивной площадке  впору не в футбол играть,  а пускать кораблики по многочисленным лужам.  Родители сетуют – после каждого  такого занятия – в доме – большая стирка.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-17

Юлия Абрамук, житель Бреста:
Футбольное поле у нас  страдает. Буквально вчера проходил урок физкультуры. И, к сожалению, это болото, грязь, ямы. Детям нет условий заниматься физкультурой. У школы нет возможности – провести такую конструкцию.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-19

На личной встрече главы города с жителями проблему пообещали оперативно  решить.  Диалог и общение руководителей с людьми  –  формат – известный. Но именно такие прямые контакты и помогают понять, что волнует и интересует общество. Это прямой обмен мнениями, так сказать, обратная  связь.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
В этих встречах нет никакой сверхоригинальности. Это просто рабочее взаимоотношение с нашими жителями. То, что появляются новые темы, новые точки, проблемы, и мы узнаем об этом раньше, чем пока это пройдёт через все бюрократические моменты, это тоже польза.

Пустить автобус в село, провести ремонт дороги на стадионе: какие проблемы помогли решить сегодня прямые линии в Беларуси?-22

В век высоких скоростей,  как никогда важна оперативность принятия решений. Следующих шаг в диалоге «власть-граждане» – создание единой базы данных.  На мониторе, как на ладони – будет прослеживаться  вся история обращения. Кто, где  и  как его пытался решить. «Советский подход» в работе с людьми не пройдет. Отмахнуться от проблемы не получится. Так что обращайтесь – и будете услышаны.

# Прием граждан # общество # Александр Рогачук # Фотофакт

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