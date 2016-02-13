Прямые телефонные линии: количество жалоб в последнее время существенно снизилось

Новости Беларуси. Диалог власти и народа. По уже сложившейся традиции в субботу по всей стране проходят прямые телефонные линии. Руководители исполкомов и администраций отмечают: количество жалоб в последнее время существенно снизилось. Все чаще люди звонят просто, чтобы поблагодарить за помощь.

Так, жители поселка Богушевск Витебской области, искренне говорят спасибо за возможность пользоваться газопроводом. Он хоть и был подведен к населенному пункту почти 10 лет назад, но топливо по нему так и не пустили. И только в прошлом году благодаря «горячей линии» людей услышали. Самый большой кооператив, а это свыше 300 домов, наконец получили все блага цивилизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Степанец, житель поселка Богушевск:

В качестве жизни сразу разница большая. Почему? Если раньше мы были привязаны к печному отоплению и все свободное время уходило на отопление дома, то сейчас у нас масса времени для каких-то любимых семейных дел.

Зоя Фомина, заместитель председателя Сенненского райисполкома:

Есть вопросы, которые можно решить в одночасье. Есть вопросы, которые находятся у нас на контроле. И даже есть вопросы, которые находятся на длительном контроле. Это, действительно, серьезное подспорье в нашей работе.