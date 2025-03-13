Европа введёт пошлины в ответ на ограничения США

Контрмеры реализуют в два этапа, начиная с апреля. Они затронут американские товары на сумму около 18 миллиардов евро. Еврокомиссия таким образом собирается защитить предприятия и потребителей от роста цен. При этом, несмотря на введение пошлин со стороны США, Брюссель остается готовым к работе с Вашингтоном для поиска решения проблемы. Известно, что принимаемые ограничения могут быть отменены комиссией в любое время.