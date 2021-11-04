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Проводится под эгидой ЮНЕСКО. Беларусь присоединилась к международной акции по случаю 75-летия организации

04 ноября 2021 09:58
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Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной информационной кампании «Какая разница?». Она проводится под эгидой ЮНЕСКО по случаю 75-летия организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проводится под эгидой ЮНЕСКО. Беларусь присоединилась к международной акции по случаю 75-летия организации-1

4 ноября в разных уголках мира национальные комиссии будут делиться тематическими роликами с яркими примерами вклада ЮНЕСКО в решение культурных, научных и образовательных задач. Тематическое видео распространил и белорусский МИД.  Напомним, к культурному наследию ЮНЕСКО в нашем государстве сегодня относят Беловежскую пущу, Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов и геодезическую дугу Струве. Беларусь гордится объектами и местами, традиционными обрядами, вошедшими в перечень.

# ЮНЕСКО # общество # Фотофакт

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