Проводится под эгидой ЮНЕСКО. Беларусь присоединилась к международной акции по случаю 75-летия организации

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к международной информационной кампании «Какая разница?». Она проводится под эгидой ЮНЕСКО по случаю 75-летия организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 ноября в разных уголках мира национальные комиссии будут делиться тематическими роликами с яркими примерами вклада ЮНЕСКО в решение культурных, научных и образовательных задач. Тематическое видео распространил и белорусский МИД. Напомним, к культурному наследию ЮНЕСКО в нашем государстве сегодня относят Беловежскую пущу, Мирский замок, дворцово-парковый комплекс Радзивиллов и геодезическую дугу Струве. Беларусь гордится объектами и местами, традиционными обрядами, вошедшими в перечень.