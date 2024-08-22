Провели колоссальную работу – как благоустроили Мядель к 700-летию

Мядельщина – живописный край, район озер и лесов, а в 2024 году райцентр – юбиляр. Мяделю исполнилось 700 лет. Здесь жизнь словно чуть замедляется, много туристов, создана соответствующая инфраструктура. Кстати, в райцентре проживает около 7 000 человек, но летом благодаря туристам населения становится больше. О регионе, его потенциале и, конечно же, людях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Свой юбилей город встретил масштабно – это отмечают не только жители Мяделя, но и многочисленные гости. Населенный пункт преобразился заметно, работа была проделана большая. В том числе на местном пляже, который получил говорящее название «Мое место», оно действительно стало очень уютным и таким своим. На пляжную зону завезли новый песок, установили шезлонги, зонты. Прописалась на территории белоснежная ротонда, установили теннисный корт и арт-объекты.

Алексей Шашок, заместитель директора Мядельского ЖКХ:

Для города Мяделя это одна из ключевых зон. Потому что, в принципе, в городе Мяделе не так много объектов, на которых можно было прийти и отдохнуть с семьей. Зоны напротив пляжа – у нас было тут не очень приметное поле, которое благоустроили, озеленили. Многолетние растения высадили, деревья, кустарники декоративные, цветы, вечнозеленые растения – лиственница, ель и сосна. То есть тоже благоустроили достаточно красиво.

Все, кто приезжает, отдыхающие очень хорошо отзываются о благоустройстве пляжа, говорят, что красиво, комфортно, удобно, будут приезжать сюда. В связи с тем, что Мяделю в 2024 году исполнилось 700 лет с момента первого упоминания в официальных документах, мы провели колоссальную работу по благоустройству города Мяделя. Озеленяли Мядель, ремонтировали жилфонд, дворовые территории, много улиц – асфальт поменяли. Привели город к такому хорошему состоянию.